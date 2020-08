PS Macarie: „Maica Domnului este la Nicula, printre copiii ei, pe care-i păzește de tot răul”

Pelerinii care au asistat miercuri, 12 august 2020, la Sfânta Liturghie, oficiată pe altarul de vară de la Mănăstirea Nicula, au fost îndemnați de Preasfințitul Macarie, Episcopul Europei de Nord, să o cheme întotdeauna în rugăciune pe Maica Domnului.

Îndemnul a fost dat în cadrul cuvântului de învățătură, rostit la finalul slujbei, săvârșită în sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, protopopul de Gherla, preotul Iulian Paul Isip, eclesiarhul Mănăstirii Nicula, protosinghelul Calinic Stupinean, precum și alți preoți invitați.

„Maica Domnului este între Dumnezeu și oameni. Cu toate că este înconjurată de toată slava cerului, ea preferă să fie aici, printre copiii ei, acoperindu-i și păzindu-i de toată nevoia și strâmtorarea”, a spus ierarhul. De asemenea, a apreciat efortul credincioșilor de a veni an de an la hramul mănăstirii, pentru a-și arăta dragostea și recunoștinta pentru Maica Domnului, care „este aici, la Nicula! O chemăm în rugăciune cu alint, cu multă dragoste și sensibilitate, spunându-i Măicuță. Am venit Măicuță să te mai vedem…, pentru că avem o relație atât de minunată cu Maica noastră și ne străduim să fim fii ascultători, ca și ea să ne fie Măicuță grabnic ajutătoare”.