PS Părinte Benedict a participat la deschiderea Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” de la Iași, Ediția a XI-a

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a participat miercuri, 15 mai 2024, la deschiderea Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” – Ediția a XI-a. În cadrul simpozionului a avut loc o dezbatere publică, intitulată „Necuvintele. Exprimare & Aproximare”, susținută de Părintele Episcop-vicar Benedict, împreună cu pr. Răzvan Ionescu, prodecanul Centrului ortodox de studii și cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris.

În Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași a avut loc deschiderea oficială a Simpozionului internațional „Dumitru Stăniloae”, la care a luat parte și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Ajuns la a XI‑a ediție, Simpozionul Internațional „Dumitru Stăniloae” este organizat în perioada 15-17 mai, de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, în acest an desfășurându‑se sub o tematică mai mult decât sugestivă: „Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului… Cuvânt, comunicare, terapie”. Ea va fi abordată teologic de profesioniștii domeniului și interdisciplinar de către specialiști consacrați din țară și străinătate.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a transmis la începutul simpozionului un cuvânt de binecuvântare:

„La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, arhiereul sau preotul, atunci când slujește, se roagă lui Dumnezeu ca diaconul care urmează a rosti Evanghelia să aibă «cuvânt cu putere multă». Cuvântul cu putere multă este, în toată adâncimea și cuprinderea, cuvântul Domnului, iar acesta este singurul în esență vindecător. Sunt oameni care, luând putere din puterea Domnului, primesc cuvânt cu putere multă, adică vindecător de răni adânci. Cine sunt acești oameni? Oamenii duhovnicești. Spre ei aleargă cei plini de răni pentru a afla cuvânt tămăduitor. Cei împovărați cu multe răni trupești și sufletești se îndreaptă, în mod special, spre cei care, goliți de ei înșiși, au devenit vase ale Duhului Sfânt. (…) Nădăjduim în mila Domnului ca cele rostite aici să limpezeacă, să provoace și să aducă răspuns, însă, în cele dintâi și în cele din urmă, să fie cuvânt tămăduitor sau să tindă a fi tămăduitor”.

Pr. prof. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, a explicat tema aleasă de anul acesta:

„Un subiect frumos, generos și, credem noi, binevenit, plecând de la anul omagial în Patriarhia Română închinat pastorației și îngrijirii bolnavilor și, strict vorbind, cine nu este bolnav? În pofida creșterii numărului medicilor, a descoperirii de noi medicamente și tratamente, a dezvoltării tehnologiei medicale, este din ce în ce mai multă suferință. Și, pe lângă suferința fizică, trupească, este și cea sufletească. Și una, și alta, potrivit învățăturii Bisericii noastre, sunt urmări ale păcatului, însă cea mai gravă consecință o constituie moartea. Să apelăm la cuvântul Domnului, de aceea, tema Simpozionului are în subtitlu «cuvânt», pentru că el reprezintă, aflăm în Sfânta Evanghelia după Ioan, «cuvintele vieții veșnice». După cuvânt, căutăm comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu, pentru că El ne‑a încredințat că «cel care mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi»”.

Evenimentul a fost urmat de o dezbatere publică: „Necuvintele. Exprimare și aproximare”, invitați fiind Preasfințitul Benedict Bistrițeanul și părintele Răzvan Ionescu, iar moderator a fost părintele Nicolae Dima.

Simpozionul Internațional „Dumitru Stăniloae” este un eveniment științific organizat anual, din 2013, de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Desfășurat sub patronajul marelui teolog român, simpozionul reprezintă un spațiu academic de cercetare și dialog teologic și interdisciplinar. Este dedicat dezbaterilor privind istoria și spiritualitatea bimilenară a Bisericii în viața cetății, sub aspect dogmatic, patristic, canonic, moral și liturgic. Prezentările și analizele teologice vin în consonanță cu rezultatele unor cercetări interdisciplinare oferite de specialiști români și internaționali în domenii precum istorie, sociologie, antropologie, psihologie, comunicare, economie etc.

