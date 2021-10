PS Părinte Benedict Bistrițeanul a participat la înmormântarea Episcopului Gurie Georgiu al Devei și Hunedoarei

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost prezent sâmbătă, 23 octombrie 2021, la slujba de înmormântare a Preasfințitului Părinte Gurie Georgiu, Episcopul Devei și Hunedoarei.

Preoţi şi credincioşi din întreaga Episcopie a Devei şi Hunedoarei, precum şi din alte eparhii s-au adunat sâmbătă, 23 octombrie, în Catedrală episcopală „Sfântul Nicolae” din Deva pentru a-şi lua rămas bun de la Preasfinţitul Părinte Gurie Georgiu, cel care le-a fost vreme de 12 ani arhipăstor, părinte duhovnicesc, rugător către Tatăl ceresc şi sprijin la nevoie.

În semn de recunoştinţă faţă de tot ceea ce a făcut în anii de păstorire, prin înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei, ctitorirea de aşezăminte şi lăcaşuri sfinte, precum şi pentru revigorarea vieţii duhovniceşti de aici, Consiliul Judeţean Hunedoara a declarat ziua de 23 octombrie zi de doliu în judeţ, Preasfinţitul Părinte Gurie fiind ales cetăţean de onoare al judeţului Hunedoarea în anul 2010. Oficialităţile judeţene şi locale au fost prezente în Catedrala Episcopală din Deva pentru a-i aduce un ultim omagiu Preasfinţitului Părinte Gurie.

Slujba înmormântării a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârşită de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi. În soborul arhiereilor s-au aflat Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

La Sfânta Liturghie au participat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului şi locţiitor de Episcop al Devei şi Hunedoarei, precum şi Preasfinţitul Părinte Nestor Hunedoreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

„S-a jertfit pentru Biserica lui Hristos”

Slujba Înmormântării a fost săvârşită de un sobor de arhierei condus de IPS Mitropolit Laurenţiu şi format din arhiereii care au liturghisit, alături de care s-au mai aflat Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi PS Episcop-vicar Nestor Hunedoreanul. De asemenea, a participat la slujba de înmormântare şi Preasfinţitul Părinte Daniil, Episcop locţiitor al Episcopiei Dacia Felix.

La finalul slujbei Înmormântării, IPS Mitropolit Teofan a citit mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mai apoi, PS Episcop Andrei a amintit câteva repere din viaţa şi activitatea duhovnicească şi pastoral-administrativă a Preasfinţitul Părinte Episcop Gurie.

IPS Mitropolit Laurenţiu a rostit un cuvânt de învăţătură, subliniind că numărul anilor de viaţă nu este atât de important, cât ceea ce a făcut cel care a vieţuit pe pământ, Preasfinţitul Gurie evidenţiindu-se prin numeroase realizări pe plan pastoral, misionar, social-filantropic şi administrativ.

„Timpul pe care noi îl petrecem aici, fie că este lung, fie că este scurt, este tot o rânduială a lui Dumnezeu, Care ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu daruri potrivite şi ne-a chemat la o slujire după voia Sa, pentru fiecare având Dumnzeu un plan de împlinit. Dacă viaţa este mai lungă, atunci spunem că am trăit, dar în faţa lui Dumnezeu timpul nu există, este veşnicia. Dacă timpul vieţii noastre este scurt, ni se pare şi mai trist, însă în astfel de momente încercăm să facem un bilanţ, cât putem noi, cât suntem noi în stare, să dăm mărturie lui Dumnezeu şi să-I mulţumim pentru ceea ce a lăsat în viaţa aceasta cel ce a plecat. Ne dăm seama că nu numărul anilor contează, ci ceea ce ai făcut în această perioadă de vieţuire aici pe pământ.Vreau să mă refer la taina pe care trebuie să o înţelegem, că Dumnezeu nu a vrut să ne întristeze pe noi, acum când suntem mai întristaţi decât oricând, când suntem mai fricoşi decât oricând, ci a vrut să ne întărească, a vrut să ne dea model de dăruire şi de jertfire, pentru că s-a jertfit pentru Biserica lui Hristos şi a plătit cu viaţa. A plătit şi pentru noi, pentru ca noi mai departe, ierarhi, monahi, monahii, preoţi, slujitori şi drept-credincioşi creştini, să rămânem în Biserica lui Hristos ca într-o corabie a mântuirii, singura corabie a mântuirii, singura care ne duce la liman”, a spus IPS Mitropolit Laurenţiu.

De asemenea, IPS Mitropolit Laurenţiu a amintit de cei 20 de ani de slujire a Preasfinţitului Gurie în Biserica lui Hristos, dintre care opt ani ca episcop-vicar, apoi 12 ani ca episcop, timp în care a pus temelie Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

„Nu a avut timp de odihnă, nici nu s-a oprit din misiunea aceasta, şi amintesc un singur lucru pe care noi l-am auzit în Sfântul Sinod, de cele 70.000 de cărţi de catehism, învăţătura de credinţă pentru credincioşi, care au fost înmânate familiilor (…) Grija pentru familii, toate lucrările sociale şi care sunt încă în derulare, Catedrala nouă care a fost deja sfinţită şi multe altele pe care doar Dumnezeu le ştie au făcut ca să se împlinească voia lui Dumnezeu ca lucrarea aceasta să fie continuată, lăsată în seama altora, iar el, dragul nostru, apropiatul nostru, colaboratorul nostru, să odihnească aici, în Catedrala veche pe care a iubit-o, în care a fost instalat ca episcop. (…) El a fost şi smerit, dar şi demn, vrednic slujitor al altarului. Dacă a fost harnic, a fost şi darnic, pentru că milostivirea pe care el a făcut-o se va vedea în urma sa, va rodi; a aruncat sămânţă în ogorul pregătit dinainte, iar sămânţa aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, va rodi în sufletele tuturor. Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a revărsat asupra acestei eparhii şi asupra Mitropoliei noastre, prin personalitatea ierarhului Gurie”, a mai spus IPS Mitropolit Laurenţiu.

La final, IPS Mitropolit Laurenţiu i-a îndemnat pe cei apropiaţi Preasfinţitului Gurie, slujitori ai sfintelor altare sau credincioşi, să nu fie trişti, să Îl cheme în ajutor pe Dumnezeu, să înlocuiască teama şi frica cu speranţa că Dumnezeu la vremea potrivită va da fiecăruia ceea ce i se cuvine: „Mesajul Preasfinţitului Gurie este acesta: credeţi în Învierea Mântuitorului Iisus Hristos! (…) Este mesajul pe care vi l-a transmis în cei 12 ani continuu, Mântuitorul a înviat după ce a pătimit pentru noi şi a înviat pentru a noastră mântuire, şi noi vom învia cu toţii, dincolo, în Împărăţia Cerurilor. Fiţi încrezători în Învierea Mântuitorului şi în pătimirile Sale şi în jertfa pe care a făcut-o pentru noi şi pentru a noastră mântuire şi, cu toţii, împreună să îl pomenim, să-l cinstim, urmându-i pilda vieţii, stăruinţa vieţii lui şi mai ales acel zâmbet al său, sincer şi curat”, a încheiat ierarhul.

A vorbit apoi IPS Mitropolit Ioan, care a amintit că Preasfinţitul Gurie a plecat de la Mănăstirea Lainici, aşa cum a făcut el însuşi, precum şi PS Episcop Vincenţiu şi PS Episcop Iustin.

„De ce cel mai tânăr dintre noi a plecat şi nu eu, care sunt cel mai în vârstă? Cel mai tânăr, cel în floarea vieţii? Mi-am pus această întrebare de ce nu eu, şi de cel el. Am zis,pentru mine, că el şi-a făcut datoria, a împlinit tot ce i-a dat Dumnzeu să facă (…) şi l-a chemat la El”, a spus IPS Mitropolit Ioan.

„Răspunsul lui Dumnezeu la măsurile şi frământările locurilor şi oamenilor acestora”

Din partea slujitorilor sfintelor altare din epahia hunedoreană a vorbit pr. prof. univ. dr. Vasile Vlad, care a amintit momentul când Preasfinţitul Părinte Episcop Gurie a fost ales, apoi întronizat la Deva, în anul 2009, când îi spunea: „Preasfinţia Voastră, vă socotim măsura şi răspunsul lui Dumnezeu la măsurile şi frământările locurilor şi oamenilor acestora (…) Aţi fost şi rămâneţi răspunsul lui Dunnezeu la căutările şi neliniştile preoţilor şi poporului ortodox hunedorean. Am tânjit după un ierarh părinte şi aţi fost inima în care fiecare preot şi monah şi-a aflat odihnă şi sălaş. Am căutat mila şi iertarea lui Dumnezeu şi ne-aţi fost dragostea care s-a dăruit, şi în preaplinul iertării, şi în discreţia mustrării (…) Am găsit în Preasfinţia Voastră înţelepciunea şi dragostea care le suferă pe toate, le rabdă pe toate şi fără urmă de necuviinţă şi reproş le poartă pe toate”.

Victor Opaschi, secretar de stat al Departamentului pentru Culte, a deplâns plecarea prematură a Preasfinţitului Părinte Gurie, primul episcop al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

„Sunt astăzi aici nu doar în calitate de secretar de stat pentru culte, instituţia statului român care este cea mai apropiată de viaţa religioasă, de activitatea cultelor, în general. Sunt astăzi aici mai ales ca martor al devenirii celui pe care astăzi îl plângem cu toţii. La începutul anului 1990, la Craiova, în casa vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu mi-a reţinut atenţia un tânăr cu un aer de nevinovăţie, de naivitate chiar, dar şi cu multă determinare. Era viitorul Episcop Gurie (…) Ne-am reîntâlnit de multe ori, peste ani având prilejul să particip la hirotonirea sa întru episcop-vicar al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Teofan. De atunci, atât cât au permis legea şi vremurile, cred că i-am fost aproape. Pot spune că de Părintele Episcop Gurie plecat acum dintre noi cu trupul mă leagă ceva greu de prins în cuvinte. A fost un om bun pentru clerul şi credincioşii săi şi, din câte ştiu, nu a nedreptăţit pe nimeni, cel puţin conştient, încredinţându-şi tuturor inima sa largă. Preasfinţitul Părinte Gurie rămâne în memoria mea ca un ierarh vrednic, blând, modest şi discret, întruchipând imaginea episcopului devotat slujirii apropelui şi comunităţii sale. Mă înclin şi mă închin în faţa coşciugului său, încredinţat fiind că blândeţea şi bunătatea Preasfinţiei Sale vor rămâne mereu în memoria noastră”, a spus Victor Opaschi.

PS Episcop Ignatie a citit apoi lista ierarhilor şi oficialităţilor care au trimis mesaje de condoleanţe Centrului Eparhial din Deva, printre care s-a numărat și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Citește mesajul AICI.

Răspunsurile la slujbă au fost date de Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, directorul Școlii Doctorale „Isidor Todoran”.

Sicriul cu trupul neînsufleţit a fost purtat de preoţi în jurul Catedralei Episcopale „Sfântul Nicolae” din Deva, însoţit de alaiul arhiereilor, preoţilor şi credincioşilor. În pronaosul lăcaşului de cult i s-a pregătit mormântul Preasfinţitului Părinte Gurie, la loc de cinste, pentru ca toţi cei care vor intra în această catedrală să-şi amintească şi să se roage pentru odihna celui care a fost primul Episcop al Devei şi Hunedoarei, întronizat acum aproape 12 ani în această măreaţă biserică. Pământul folosit la acoperirea mormântului a fost adus de la mănăstirile Lainici şi Prislop, în semn de veşnică legătură duhovnicească a regretatului ierarh cu cele două mari aşezăminte monahale.

