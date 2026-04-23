PS Părinte Samuel Bistrițeanul a slujit în satul natal – Ciuruleasa, jud Alba

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, de sărbătoarea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din satul natal Ciuruleasa, județul Alba, cu prilejul hramului bisericii parohiale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, în biserica din localitatea natală, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, având alături un sobor de clerici. Din soborul slujitor au făcut parte: protopopul de Câmpeni, preotul Andrei Bâldea, starețul Mănăstirii Lupșa, arhim. Melchisedec Ungureanu, duhovnicul Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, protos. Grigorie Foltiș, preotul paroh Traian Borza, precum și alți preoți din împrejurimi.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat puterea harului lui Dumnezeu în viața mucenicilor și chemarea fiecărui creștin la curaj și statornicie în credință.

Preasfinția Sa a arătat că mucenicia Sfântului Gheorghe nu poate fi înțeleasă fără lucrarea harului lui Dumnezeu, care dă putere omului să biruiască suferința și să rămână statornic în credință:

„Sigur că dacă vom citi toate modurile în care a fost schingiuit Sfântul Gheorghe, nouă ni se par niște chinuri insuportabile. Și într-adevăr, așa au și fost. Dar întrebarea este: cum au reușit? Pentru că i-a ajutat harul lui Dumnezeu. Atunci când omul se hotărăște să se jertfească pentru Dumnezeu, vine și Dumnezeu cu harul Său, astfel încât chinurile nu mai par insuportabile. Sfântul Gheorghe nu s-a lepădat de Hristos, pentru că avea în inimă cuvântul Domnului: oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu. Hristos nu ne promite o viață ușoară, ci ne spune clar: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Iar dacă noi suntem în comuniune cu El, vom fi și noi biruitori. De aceea Sfântul Gheorghe nu a fugit de suferință, ci a primit-o ca pe o cale de unire cu Hristos.”

În continuare, ierarhul a subliniat că exemplul Sfântului Gheorghe este o chemare la luptă duhovnicească și la depășirea fricii, încredințându-ne că Dumnezeu este mereu alături de noi:

„Și noi, în lupta pe care o avem de dus fiecare, suntem chemați să fim curajoși, să nu ne fie teamă, să devenim și noi purtători de biruință asupra fricii și a lașității. Să nu uităm că niciodată nu suntem singuri, Dumnezeu este totdeauna cu noi. El nu ne ocrotește exagerat, ci ne lasă să ne luptăm tocmai ca să ne întărim. Cu cât ne luptăm mai mult, cu atât devenim mai tari. Așa este și în viața duhovnicească. Dumnezeu vrea să ne ajute să devenim mai puternici. Și, pe lângă harul Său, avem și sprijinul sfinților. Iar dumneavoastră îl aveți ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de aceea să vă obișnuiți să vă rugați lui și să-i cereți ajutorul.”

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. La chinonic, un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Ciuruleasa, coordonat de prof. Simina Floarea, a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, părintele paroh Traian Borza a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul și-a exprimat bucuria revederii cu cei dragi din localitatea natală, iar în semn de binecuvântare și apropiere sufletească, le-a oferit iconițe cu Învierea Domnului.

Sărbătoarea comunității s-a desfășurat în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși și fii ai satului, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei Munților Apuseni.

Scurt istoric

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Ciuruleasa a fost edificată între anii 1770-1777, având formă de navă. Este construită din piatră, cărămidă și lemn, fiind acoperită cu tablă. Între anii 2007-2012, biserica a fost renovată în interior și exterior, a fost acoperită și pictată în tehnica fresco de către pictorul Liviu Bumbu. Tot în această perioadă, s-au executat și alte lucrări de ordin administrativ-gospodăresc: au fost schimbate ușile bisericii și geamurile pridvorului, a fost introdusă încălzirea centrală, refăcută instalația electrică, a fost schimbat iconostasul, a fost refăcut turnul pe exterior, s-a mochetat întreaga biserică și a fost înlocuită crucea de pe turn cu o cruce nouă, mai frumoasă.

Un moment deosebit din viața comunității a avut loc în 15 septembrie 2013, când Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Ciuruleasa. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de cult.

Începând cu anul 2014, comunitatea este păstorită de părintele Traian Borza.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Corpade Rafael

