PS Părinte Samuel Bistrițeanul, în mijlocul credincioșilor din Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” – Plopilor, la sărbătoarea hramului

Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci”, din cartierul clujean Plopilor, și-a serbat duminică, 14 septembrie 2025, hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. prof. univ. Ioan Chirilă – directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, pr. Vasile Nemeș – inspector eparhial, pr. Alexandru Ciui – protopop al Protopopiatului Cluj-Napoca, precum și alți preoți invitați.

Înainte de oficierea Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit ritualul scoaterii din altar a Sfintei Cruci și așezarea ei în biserică pentru închinarea credincioșilor.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel a subliniat că semnul creștinismului autentic este dragostea jertfelnică a lui Hristos:

„Toate faptele și practicile religioase își găsesc valoarea doar atunci când sunt făcute din iubire, atât față de Dumnezeu, cât și față de aproapele”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, dirijat de Casiana Jurma, iar la momentul chinonicului, interpreta de muzică populară din Sălaj, Alice-Olivia Ghile, a cântat pricesne. La final, pr. Gavriil Vârva a adresat calde mulțumiri ierarhului pentru vizită, împreună-slujire și rugăciune.

Scurt istoric

Biserica cu hramurile „Înălţarea Sfintei Cruci” şi „Sfântul Apostol Bartolomeu”, situată pe strada Plopilor din municipiul Cluj-Napoca, a fost ridicată între anii 1997–2007, prin strădania preotului Iulian Benche, fiind sfinţită la data de 2 septembrie 2007 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

Din cauza unor degradări, lăcașul de cult a fost restaurat în perioada 2013–2014. Lucrările au fost binecuvântate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la data de 11 iunie 2014, când a fost consfințit și cel de-al doilea hram: Sfântul Apostol Bartolomeu. Parohia păstrează un fragment din sfintele sale moaște.

În toamna anului 2014, vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul) a binecuvântat lucrările de amenajare – pictură, mobilier și altele – efectuate la demisolul bisericii, unde se desfășoară săptămânal activități cu copiii și tinerii. Între acestea se numără activități catehetice, culturale, sportive, social-filantropice, dar și atelierul de pictură pe sticlă.

În prezent, comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Gavriil Vârva, avându-l alături pe preotul slujitor Cristian Timar.

Parohia desfășoară numeroase activități pentru tineri și vârstnici și găzduiește diverse manifestări culturale. Comunitatea sprijină constant, prin colecte de produse alimentare și haine, credincioșii aflați în dificultate.

La fel ca și în alte parohii din Cluj-Napoca, și aici tradițiile, obiceiurile și portul popular sunt promovate. O manifestare aparte este Sărbătoarea portului popular, ajunsă în 2025 la cea de-a XI-a ediție. Cu acest prilej, credincioșii participă la Sfânta Liturghie îmbrăcați în straie tradiționale, iar apoi, în curtea bisericii, se bucură de momente de muzică și dansuri populare.

De asemenea, în ziua cinstirii Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba, miercuri, 11 iunie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la biserica parohiei, cu prilejul hramului de vară.

Foto: Radu Felderean

Mai multe forografii AICI.