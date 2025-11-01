PS Samuel Bistrițeanul a liturghisit la Cimitirul „Sfântul Lazăr” din Cluj, de Moșii de Toamnă

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, la Cimitirul Eparhial „Sfântul și Dreptul Lazăr” din Cluj-Napoca, credincioșii s-au adunat în rugăciune pentru a-i pomeni pe cei trecuți la Domnul, de sărbătoarea Moșilor de Toamnă – Luminația, o zi a luminii, a rugăciunii și a recunoștinței față de cei adormiți.

Dimineața, începând cu ora 9:30, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în biserica cu hramul „Sfântul și Dreptul Lazăr”, din incinta cimitirului eparhial, având alături un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit despre sensul profund al zilei de odihnă și despre faptul că, dincolo de orice lege sau rânduială, omul rămâne în centrul atenției lui Dumnezeu.

„Fiul Omului este Domn și al Sâmbetei – adică Stăpân și peste legea care a rânduit ziua de odihnă. Hristos ne arată că sabatul, odihna, există pentru binele oamenilor, nu oamenii pentru sabat. Dumnezeu nu a dat această lege ca să-i pună în dificultate pe oameni, ci dimpotrivă, ca să le facă un bine. În vechime, până la Moise, oamenii nu aveau zi de odihnă, munceau neîncetat, ca niște robi. Prin porunca a patra, Dumnezeu a rânduit o zi pe săptămână pentru odihnă, ca o binecuvântare pentru oameni. Dar și pentru noi, creștinii, Duminica nu înseamnă să nu facem nimic, ci să lucrăm mai mult pentru suflet. Ziua odihnei este o zi în care să ne liniștim trupul, ca să putem înălța sufletul spre Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii cimitirului, condus de cântărețul Manta Ilie Cristian.

În continuarea Sfintei Liturghii, a fost săvârșită slujba Parastasului de obște, pentru odihna sufletelor celor adormiți, la care au luat parte numeroși credincioși.

Preasfințitul Părinte Samuel a vorbit despre semnificația acestei zile dedicate celor adormiți – ziua Moșilor, ziua dragostei care trece dincolo de hotarul morții și se transformă în rugăciune și milă.

„Domnul Hristos ne învață că mai importante decât legile ceremoniale sunt dragostea și mila. Mila aceasta se arată și prin ceea ce facem noi astăzi, în sâmbăta Moșilor de toamnă. Dragostea nu moare niciodată, nu cade niciodată. De aceea îi purtăm în suflet pe cei dragi și ne rugăm pentru toți cei adormiți, ca prin dragostea și rugăciunea noastră să dobândească desăvârșirea.”

La finalul slujbei, preotul Florin Ionuț Mărginean, administratorul cimitirului, a mulțumit Preasfinției Sale pentru binecuvântare, pentru rugăciunea de pomenire și pentru cuvântul de învățătură.

Cimitirul Eparhial „Sfântul și Dreptul Lazăr”

Biserica din incinta Cimitirului Eparhial „Sfântul și Dreptul Lazăr” a început să prindă contur la 20 noiembrie 2021, când Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, a pus piatra de temelie și a binecuvântat lucrările.

Acest moment a consfințit ridicarea unui lăcaș de rugăciune dedicat pomenirii celor adormiți și slujbelor rânduite de Biserică pentru ei.

După finalizarea structurii și a lucrărilor exterioare, la 27 aprilie 2024, de hramul „Sfântului și Dreptului Lazăr”, a fost oficiată prima Sfântă Liturghie, lăcașul fiind deschis cultului public.

În cursul acestui an s-au continuat lucrările atât la interior, cât și la exterior.

La interior, biserica a fost placată cu marmură și au fost montate ușile din stejar, sculptate în Maramureș.

La exterior, soclul a fost placat cu granit.

Urmează realizarea mobilierului bisericesc și pictura în tehnica frescă, potrivit tradiției bisericești.

Astăzi, în biserica cimitirului se săvârșesc Sfânta Liturghie, slujbele de înmormântare, parastasele, sfințirile și rugăciunile de pomenire pentru cei adormiți, după rânduiala Bisericii Ortodoxe.

