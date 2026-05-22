PS Samuel Bistrițeanul a participat la inaugurarea statuii Reginei Maria de la Jucu

Evenimentul istoric de la Jucu a început cu un ceremonial religios, oficiat de PS Samuel Bistrițeanul, înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut parte între alții Pr. Protopop Dan Hognogi și Pr. Prof. Stelian Tofană, care a binecuvântat ansamblul statuar și a adresat un cuvânt de învățătură, evocând jertfa și dăruirea Reginei Maria pentru poporul român și subliniind importanța păstrării memoriei eroilor și a personalităților care au făurit România Mare. Ceremonialul a conferit o încărcătură spirituală profundă acestui moment festiv. Dezvelirea și sfințirea statuii, amplasată în centrul comunei, lângă biserica din Jucu de Sus, a însemnat nu doar un act de recunoaștere a contribuției Reginei Maria la realizarea României Mari, ci și o reafirmare a valorilor care definesc această comunitate. În ultimii ani, Jucu s-a remarcat printr-un progres semnificativ la nivel local, dezvoltând proiecte de infrastructură, educație și siguranță care atrag acum atenția întregii țări.

Invitați speciali și un omagiu național

Această vizită istorică a fost încununată de prezența Alteței Sale Regale Principele Radu al României, venit pentru a onora personalitatea Reginei Maria şi pentru a întări legătura dintre comunitate și istoria națională. Prin prezența sa, Principele Radu a subliniat rolul esențial al familiei regale în păstrarea memoriei și a valorilor identității românești. Acestuia i s-au alăturat reprezentanți de rang înalt ai Guvernului României, ai Ministerului de Interne, ai Ministerului Apărării Naționale, prezența acestor structuri evidențiind respectul profund al statului român pentru figura Reginei Maria.

De asemenea, oficialități locale și județene, conduse de primarul comunei Jucu, Dorel Valentin Pojar, au fost alături de președintele emerit al Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și de numeroși generali, profesori universitari și oameni de cultură. Această adunare a personalităților de seamă a subliniat respectul și admirația pe care societatea românească le poartă Reginei Maria.

Context istoric și semnificație națională

Regina Maria a României, cunoscută ca Regina Marii Uniri, rămâne una dintre figurile emblematice ale istoriei României moderne, având un rol important în perioada Primului Război Mondial și în susținerea cauzei României Mari. Prin implicarea sa în spitalele de campanie, activitatea diplomatică și rolul avut la Conferința de Pace de la Paris, Regina Maria a devenit o sursă de inspirație națională.

Momentele istorice aniversate anul acesta, respectiv 160 de ani de la întemeierea Dinastiei Regale a României (prin Principele Carol I, ulterior Regele Carol I) și 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite ale Americii, un eveniment diplomatic fără precedent în istoria națională, episod pe care l-a profesorul Vasile Pușcaș l-a rememorat, au conferit o relevanță aparte acestui eveniment, întărind legăturile dintre tradiție și modernitate.

Și prin evenimentul desfășurat la Jucu, asistăm astfel la renașterea unui cult al memoriei, într-o lume din ce în ce mai globalizată, iar Jucu devine un centru al acestui demers.

În discursul său, Primarul Valentin Dorel Pojar a descris amplasarea statuii drept „cel mai frumos dar” pentru comunitatea sa și un gest simbolic în cinstea Reginei care a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri din 1918. Edilul a subliniat că această comunitate, atestată documentar încă din 1314 și gazdă pentru prima școală sătească din Transilvania, atestată în 1332, precum și locul de naștere al marelui jurnalist și cărturar George Barițiu, este una modernă, cu proiecte serioase de infrastructură, școli moderne și o sală de sport în curs de finalizare.

La rândul său, Principele Radu adresat un cuvânt plin de însemnătate celor prezenți, evocând exemplul Reginei Maria ca model de dăruire, demnitate și iubire de țară, și subliniind importanța păstrării memoriei istorice pentru generațiile viitoare. Prin prezența și cuvântul său, Principele Radu a subliniat rolul esențial al familiei regale în păstrarea valorilor identității românești.

Această ceremonie a demonstrat că, prin respectul față de trecut și printr-o dezvoltare echilibrată, Jucu își scrie astăzi propriul destin, devenind un simbol al continuității într-o Românie pro- europeană.

Lucrarea realizată de sculptorul Liviu Plugărescu redă cu măiestrie noblețea, demnitatea și căldura sufletească a Reginei Maria, surprinzând esența celei care a rămas în conștiința românilor drept „mama răniților” și Regină a Marii Uniri.

Prin acest monument, comunitatea din Jucu aduce un omagiu perpetuu uneia dintre cele mai iubite personalități ale istoriei naționale.

Text și foto: Pr. Marius Focșanu

