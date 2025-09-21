PS Samuel Bistrițeanul a slujit la Bologa, la împlinirea a 100 de ani de la ridicarea bisericii

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (21 septembrie 2025), Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia Bologa, Protopopiatul Huedin, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la ridicarea bisericii parohiale.

De la ora 10:00, la Altarul de vară din curtea bisericii, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de clerici, în frunte cu protopopul de Huedin, pr. Dan Ionuț Lupuțan. La eveniment au fost prezente oficialități locale și numeroși credincioși.

În cuvântul rostit după citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a arătat că Mântuitorul nu îi constrânge pe oameni să-L urmeze, ci lasă libertatea fiecăruia.

„Mântuitorul ne spune: «Oricine voiește să vină după Mine.» Nu spune că este obligatoriu ca toți să facem acest lucru. Și de ce nu ne cere ca pe o obligație? Pentru că nici El nu a venit în lume din obligație și nu S-a jertfit pe Cruce pentru noi fiind constrâns de cineva.”

Ierarhul a explicat, citând din Evanghelia după Ioan (capitolul 10, versetele 17-18), că Hristos și-a pus sufletul pentru noi din iubire, nesilit de nimeni: „Putere am ca să-L pun și putere am iarăși să-L iau.” Astfel, El ne arată că jertfa Sa este un act liber de dragoste, și nu o obligație.

Mai departe, Preasfinția Sa a subliniat că urmarea lui Hristos presupune asumarea crucii.

„Ne putem întreba: cum putem să-L urmăm pe Hristos? Răspunsul ni-L dă chiar El: «să ne luăm crucea.» De multe ori, oamenii înțeleg crucea doar ca necazuri și suferințe. Dar adevăratul sens este mai adânc: crucea înseamnă să-ți jertfești voia proprie. Pentru că voia noastră este, adesea, cel mai mare dușman al nostru, care ne împiedică să ne apropiem cu adevărat de Dumnezeu.”

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Parohiei Cornești, Protopopiatul Huedin, dirijat de Mihai Ursu și coordonat de pr. Dănuț Gheorghe Pintea.

La momentul chinonicului, interpreta de muzică populară Oana Bozga-Pintea a susținut un microrecital de pricesne.

La final, pr. paroh Florin Nicoară, care păstorește comunitatea din Bologa din anul 1997, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața parohiei. În semn de prețuire și recunoștință, Preasfințitului Părinte Samuel i-a fost oferită o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Bologa, parte a Protopopiatului Ortodox Huedin, este o comunitate străveche, ale cărei rădăcini coboară până în Antichitate. Satul s-a format în jurul castrului roman Resculum, construit pe vremea împăratului Traian și extins de Hadrian.

Actuala biserică parohială a fost ridicată între 1924 și 1932, din piatră neagră de Henț și andezit cenușiu din cariera locală. Construcția a fost sprijinită financiar de mari personalități, între care Octavian Goga, Vasile Goldiș și protopopul martir Aurel Munteanu.

Pictura interioară a fost realizată în 1999 de pictorul Viorel Nimigeanu, iar din 1997 parohia este păstorită de pr. Florin Nicoară, care desfășoară aici o intensă activitate pastorală și culturală.

