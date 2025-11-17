PS Samuel Bistrițeanul, către studenții teologi: „Așteptarea Crăciunului începe cu recunoașterea propriei stări duhovnicești”

Invitat al studenților și elevilor teologi în prima seară a Săptămânii Duhovnicești, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, despre sensul duhovnicesc al Postului Nașterii Domnului și despre așteptarea autentică a praznicului care se apropie.

În cuvântul său, ierarhul a arătat că, asemenea prorocilor și drepților Vechiului Testament, creștinul de astăzi este chemat să își privească lucid viața duhovnicească, cu lipsurile și descumpănirile ei, pentru ca așteptarea Crăciunului să fie una adevărată.

„Pentru a primi și noi pe Hristos avem nevoie să recunoaștem exact ceea ce recunoșteau și cei de dinaintea noastră: că suntem, totuși, înstrăinați de Dumnezeu, că ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Să recunoaștem că așa cum ne-am trăit viața până acum, nu ne-a dus la mântuire, ci la un eșec. (…) Rugăciunea devine tot mai seacă, entuziasmul de a merge la biserică se estompează, nu mai avem drag de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, iar atunci oamenii își caută bucuria în lucrurile lumești. Dar acestea sunt ca apa de mare: nu potolesc setea, ci o sporesc.”

Preasfinția Sa a subliniat că Postul Crăciunului nu este doar o perioadă de abstinență, ci momentul cel mai potrivit pentru ca Hristos să renască în viața omului. Această renaștere interioară începe cu spovedania făcută cu adevăr, fără justificări și fără a pune vina pe ceilalți.

„Postul acesta este timpul prin excelență pentru a actualiza și în noi nașterea lui Hristos. Nașterea Lui nu se împlinește doar în Betleemul geografic, ci în Betleemul sufletului nostru. Iar pentru asta trebuie să ne recunoaștem starea noastră printr-o spovedanie în care să nu ne mai justificăm și să nu mai dăm vina pe nimeni. După o spovedanie bună, Hristos are cale deschisă să lucreze în noi, pentru că atunci ne arătăm cine suntem cu adevărat.”

Programul următoarelor seri duhovnicești

Marți, 18 noiembrie, de la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană se va oficia Vecernia, avându-l ca invitat pe Protos. Cleopa Dobocan, starețul Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” din Dâncu, județul Cluj.

Miercuri, 19 noiembrie, tot la Catedrala Mitropolitană, după Vecernia Mare cu Litie (ora 18:00), Pr. Vlad Todoran, paroh al Bisericii „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Sălișca – Protopopiatul Dej, va susține o meditație dedicată perioadei liturgice în care se află Biserica.

Joi, 20 noiembrie, ASCOR Cluj reia tradiția serilor duhovnicești de joi, organizate în cele două mari posturi ale anului. Întâlnirea de la Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 18:00, îl are ca prim invitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul va oficia Vecernia și va rosti un cuvânt de învățătură, iar de la ora 20:00, în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă, va susține conferința „Cuvânt către tineri”, urmată de dialog.

