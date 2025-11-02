PS Samuel Bistrițeanul, în mijlocul credincioșilor din Vâlcele – slujbă arhierească și sfințirea capelei mortuare

În Duminica a 22-a după Rusalii (a Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr), 2 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia Vâlcele, județul Cluj, cu prilejul sfințirii capelei mortuare din localitate.

De la ora 10:00, în biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte: protopopul de Cluj I, Pr. Dan Hognogi, Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Bizău, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. paroh Sorin Buș, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură despre milostenie și compasiune, arătând că nu bogăția în sine îl desparte pe om de Dumnezeu, ci lipsa iubirii față de aproapele.

„Ce l-a condamnat pe bogatul nemilostiv? Nu faptul că era bogat, ci că era lipsit de generozitate, de empatie și de compasiune. Dacă punem alături această pericopă și pe cea a Înfricoșătoarei Judecăți, reiese foarte clar că criteriul judecății nu este altceva decât dragostea exprimată prin milostenie și iubire concretă față de aproapele.

Adevărata cucernicie, spune Sfântul Apostol Iacov, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în neputințele lor și să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii.

Prima manifestare a evlaviei este compasiunea, empatia față de cei aflați în suferință. Bogatul din Evanghelie l-a avut pe Lazăr chiar la poarta sa, dar a trecut nepăsător.

Noi să nu trăim așa, uitându-ne doar înainte, ci să vedem și în dreapta și în stânga, spre cei care au nevoie de noi. Să fim oameni comunicativi, milostivi și plini de dragoste”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca.

La momentul chinonicului, interpretele de muzică populară Denisa Perde Rus, Camelia Vamanu și tânăra Irina Popa au adus un plus de emoție duhovnicească prin interpretarea unor pricesne.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastorală, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a acordat parohului Sorin Buș „Gramata Mitropolitană”, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a creștinului.

Primarul comunei Feleacu, domnul Victor-Gabriel Costea, a fost distins cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni” pentru mireni.

Domnii Darius Mârza și Ștefan Grad au primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, iar domnul Dănuț Bolboacă a fost gratulat cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni.

De asemenea, altor binefăcători ai parohiei le-au fost oferite diplome de aleasă cinstire.

La rândul său, preotul paroh Sorin Buș a mulțumit Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul pentru binecuvântare, oficialităților pentru sprijinul oferit și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei.

În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhul a primit o icoană cu Maica Domnului.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a binecuvântat capela mortuară din localitate, ridicată în curtea bisericii cu sprijinul credincioșilor și al Primăriei Comunei Feleacu, de care aparține satul Vâlcele.

La finalul slujbei de sfințire, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit despre semnificația duhovnicească a acestui loc, numindu-l „un spațiu al nădejdii și al rugăciunii”, o pregătire pentru viața cea veșnică.

„Această capelă este un loc binecuvântat de Dumnezeu, unde trupurile celor dragi vor fi așezate în pace, în rugăciune și în așteptarea Învierii.

Sfântul Apostol Pavel ne spune că toate se sfințesc prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu.

Aici nu trebuie să simțim apăsarea durerii și a despărțirii, ci să înțelegem că acest spațiu devine o antecameră a Învierii și a veșniciei.

Să ne arătăm dragostea față de cei adormiți prin grija, rugăciunea și pomenirea noastră.

La priveghi nu se stă în tăcere sau în vorbe deșarte, ci se citește din Psaltire și din rugăciuni, pentru ca sufletul celui plecat să se odihnească în lumina lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

La eveniment au luat parte autorități locale și județene, fii ai satului și numeroși credincioși, care au trăit cu emoție și recunoștință momentul sfințirii.

Scurt istoric

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Vâlcele, județul Cluj, a fost construită în perioada 1921–1922, în formă de navă, din lemn de stejar, având fundație de piatră și o turlă din lemn, respectând stilul arhitectural al bisericilor transilvănene.

Lăcașul de cult a fost sfințit la 12 noiembrie 1922 de vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan, primul arhipăstor al reînviatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului, de obârșie ștefaniană.

De-a lungul timpului, biserica a fost restaurată și înfrumusețată, iar în anul 2009 a fost împodobită cu pictură, fiind sfințită la 23 octombrie 2011 de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

