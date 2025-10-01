PS Samuel Bistrițeanul, la Mănăstirea Cormaia: „Maica Domnului are inimă de mamă pentru toți creștinii”

În ziua praznicului Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului bisericii vechi de lemn, monument istoric ce datează din prima jumătate a secolului al XVII-lea.

De la ora 10:00, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica de piatră a mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte protopopul de Năsăud, pr. Ovidiu Sermeșan, duhovnicul mănăstirii, protos. Nicodim Sîngeorzan, directorul Centrului Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sîngeorz-Băi, pr. Paul Gavriloaie, precum și alți clerici invitați. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor așezământului monahal.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel a amintit evenimentele de la Biserica din Vlaherne, unde Maica Domnului s-a arătat în chip minunat. El a subliniat că Maica Domnului a fost văzută atunci doar de doi oameni, arătând că ea se descoperă numai celor vrednici și curați cu inima. Totuși, chiar dacă nu toți o pot vedea în chip minunat, toți creștinii se bucură de ocrotirea și purtarea ei de grijă.

Această grijă a Maicii Domnului se vede limpede încă din clipa în care Hristos a încredințat-o ucenicului iubit:

Hristos, știind că urmează răstignirea, Învierea și Înălțarea, nu a vrut să o lase singură pe mama Sa și a încredințat-o ucenicului cel mai iubit. Nu doar Apostolului Ioan i-a fost încredințată Maica Domnului, ci prin el, tuturor creștinilor. Noi toți am fost dați în grija ei. Și cred că mai multă grijă a avut Maica Domnului de Ioan și de toți creștinii, decât a avut Ioan față de ea. Ea este cea mai blândă mamă: nu strigă, nu țipă, ci cu multă gingășie ne spune: «Nu-mi place ceea ce faci». Și ar trebui să avem mereu această sensibilitate: să simțim când, prin păcatele noastre, aducem mâhnire Maicii Domnului.

Referindu-se la minunea de la Cana Galileii, ierarhul a subliniat că acolo găsim singurele cuvinte ale Maicii Domnului consemnate în Evanghelii, care nu sunt doar un îndemn pentru cei de atunci, ci și pentru noi, cei de astăzi: „Faceți orice vă va spune El”.

Aceasta este predica Maicii Domnului, adresată fiecăruia dintre noi: să ascultăm de Fiul ei și să împlinim voia Lui. Acoperământul Maicii Domnului înseamnă tocmai această purtare de grijă, această mijlocire pentru oameni aflați în nevoi și în situații grele. Și să știți că din totdeauna, creștinii au simțit nevoia ocrotirii și a sprijinului ei.

La final, Preasfințitul Părinte Samuel i-a îndemnat pe credincioși să se roage mereu Preasfintei Născătoare de Dumnezeu:

Astăzi, când Biserica ne-a adunat să cinstim Preasfântul Acoperământ al Maicii Domnului, să ne rugăm ei ca, prin milostivirea sa, să ne primească și pe noi, chiar dacă de multe ori greșim și păcătuim. Avem însă nădejdea că o mamă nu se supără niciodată iremediabil pe copiii ei. Și dumneavoastră, mamele, știți bine: vă supărați atunci când copiii nu fac ceea ce trebuie, dar nu puteți să rămâneți supărate pentru totdeauna. Poate o zi, două, dar apoi iertați, pentru că aveți inimă de mamă. Tot astfel și Maica Domnului are inimă de mamă pentru toți creștinii care ascultă de Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos.

La finalul slujbei, protos. Nicodim Sîngeorzan, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și pentru cuvântul de mângâiere, precum și întregului sobor și credincioșilor care au luat parte la sărbătoare.

Scurt istoric

Mănăstirea Cormaia, situată la 5 km distanță de orașul-stațiune Sângeorz-Băi, a fost reînfiinţată în anul 1994, pe o veche vatră monahală, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. În cadrul ansamblului mănăstiresc a fost construită o biserică din zid, ce poartă hramul „Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, fiind sfințită la data de 29 mai 2016, de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

La Mănăstirea Cormaia mai există şi o bisericuţă din lemn, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, construită în prima jumătate a secolului al XVII-lea, de călugării ortodocşi veniţi de la mănăstirile Neamţ şi Putna. Acest lăcaş de cult păstrează până astăzi opere de artă valoroase, între care icoane ale pictorului Tudor Zugravu. În anul 1762 mănăstirea a fost incendiată și călugării au fost prigoniți, însă bisericuța din lemn a fost salvată. În 2004 bisericuța a fost resfințită, iar începând cu anul 2014 pictura a fost restaurată integral de către pr. conf. univ. dr. Marin Cotețiu, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția Artă Sacră.

În anul 2015, Mănăstirea Cormaia a primit o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, care se păstează în biserica nouă a mănăstirii.

Până în prezent, așezământul monahal a cunoscut o dezvoltare impresionantă, aici vieţuind 30 de maici, stareță fiind stavrofora Sebastiana Sîngeorzan, iar duhovnic protosinghelul Nicodim Sîngeorzan.

Mai multe poze AICI.

Foto: Șomlea Marian