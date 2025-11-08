PS Părinte Samuel Bistrițeanul, la hramul Mănăstirii Mihai Vodă din Turda

În ziua de prăznuire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Mihai Vodă din municipiul Turda.

Cu prilejul hramului, în biserica așezământului monahal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. A fost un moment cu totul special pentru credincioși, aceasta fiind prima Sfântă Liturghie săvârșită de Preasfinția Sa în Protopopiatul Turda de la alegerea ca Episcop-vicar.

Din soborul slujitor au făcut parte: secretarul eparhial – pr. Eugen Adrian Truța, protopopul de Turda – pr. Alexandru Rus, duhovnicul mănăstirii – arhim. Ilie Hanuschi, precum și alți clerici invitați.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Anastasios”, condus de dr. Iustinian Ioachim Simion.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat semnificația sărbătorii și importanța legăturii noastre cu Sfinții Îngeri:

„Foarte multe biserici din Ardeal poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, pentru că românii, trăind atâta vreme sub stăpâniri străine, au căutat ocrotire la acești apărători cerești și la toate puterile netrupești create de Dumnezeu.”

Ierarhul a îndemnat credincioșii să cultive permanent relația cu îngerii prin rugăciune și bunătate, subliniind că prietenia cu lumea cerească se aseamănă cu prietenia dintre oameni:

„Noi trebuie să-i primim pe Sfinții Îngeri ca pe cei mai buni prieteni ai noștri. Dar prietenia trebuie îngrijită, cultivată, că altfel se poate pierde. Să păstrăm legătura cu ei prin rugăciune, amintindu-ne de ei și purtându-ne cu delicatețe.”

În încheiere, arhimandritul Ilie Hanuschi, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru slujire, rugăciune și binecuvântare, iar maica stareță Andreea Zdrobău i-a oferit Preasfinției Sale un aranjament floral, în semn de recunoștință și prețuire.

Slujba de hram s-a desfășurat în prezența a numeroși credincioși, care, alături de obștea mănăstirii, au trăit momente de înălțare duhovnicească și comuniune frățească, cinstindu-i pe Sfinții Arhangheli – ocrotitorii lumii văzute și nevăzute.

Scurt istoric

Mănăstirea „Mihai Vodă” de la Turda, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost înființată în anul 2002, după ce în luna august 2001, la ceremonia de comemorare a 400 de ani de la moartea voievodului Mihai Viteazul, la Turda, vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania a anunţat intenţia ca locul martiriului să nu fie marcat doar de un simplu monument, ci de o mănăstire, în care să fie aduse neîncetat rugăciuni şi slujbe „pentru pomenirea marelui voievod şi a tuturor celor care, de-a lungul veacurilor, şi-au dat prinosul de jertfă pentru libertatea, demnitatea şi unitatea poporului român”.

Locul de lângă Turda a fost marcat ca loc al jertfei voievodului Mihai Viteazul încă din perioada interbelică, când, în anul 1923, la iniţiativa Societăţii Femeilor Ortodoxe din Turda, a fost înălţată o troiţă din lemn pe locul asasinatului, iar mai târziu, în anul 1977, în locul troiţei de tradiţie românească a fost ridicat un impozant monument. După Revoluţie, s-a înfiripat o nouă tradiţie prin care, anual, pe data 19 august, pe platoul din vecinătatea Turzii se oficiază Sfânta Liturghie şi o slujbă de pomenire, perpetuându-se nu doar istoric, ci şi liturgic memoria eroului naţional. După deschiderea mănăstirii, pe locul martiriului, accentul pus pe solemnitatea unei comemorări civile s-a mutat spre o comemorare liturgică, prin rugăciuni neîncetate aduse pentru memoria și jertfa marelui Mihai.

Aşezământul monahal este o copie arhitecturală a vechii Mănăstiri „Mihai Vodă” din Bucureşti, ctitorie a banului Mihai din 1591, dar mutilată de regimul comunist. Biserica mănăstirii a fost sfințită la data de 19 august 2018, de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Momentul sfințirii a fost înscris de Arhiepiscopia Clujului pe agenda evenimentelor care au marcat simbolic Jubileul celor 100 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. În mod simbolic, „prin cele două ctitorii, de la Bucureşti şi Turda, se regăsesc unite în chip tainic Ţara Românească, Transilvania şi, astfel toate provinciile româneşti, peste care a domnit cândva voievodul Mihai, întâiul întregitor de ţară”.

Complexul monahal de la Turda cuprinde biserica mănăstirii, corpurile de chilii cu paraclis, fiind înconjurat de un zid de incintă, cu clopotniţă la poartă. Biserica mănăstirii este împodobită cu pictură în tehnica frescă, fiind realizată de pictorul bisericesc Sorin Efros.

În prezent, obştea numără 12 viețuitoare, stareţă fiind stravrofora Andreea Zdrobău, iar duhovnic arhimandritul Ilie Hanuschi.

