Cuvântul de învățătură al Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, rostit în Duminica a 9-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus), 2 august 2026, la Biserica „Sfânta Treime”, Protopopiatul Huedin, județul Cluj.
PS Samuel Bistrițeanul: Predică la Duminica a 9-a după Rusalii | 2026
de PS Samuel Bistrițeanul | aug. 2, 2026 | Episcopul Samuel - Predici