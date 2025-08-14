PS Timotei: Maica Domnului, scara spre cer și model de rugăciune și smerenie

Zeci de mii de pelerini au participat în această seară la Mănăstirea Nicula, în ajunul hramului, la slujba Vecerniei cu Litie. Aceasta a fost săvârșită pe Altarul de vară de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, alături de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Înainte de a urca pe Altarul de vară, ierarhii s-au închinat în biserica nouă a mănăstirii, la Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului.

În cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat importanța și rolul Maicii Domnului în planul mântuirii, amintind că întreaga ei viață a fost rânduită de Dumnezeu pentru a deveni „chivotul” pregătit să-L primească pe Hristos. Ierarhul a explicat că același Arhanghel Gavriil care i-a vestit Fecioarei Maria întruparea Domnului a fost cel care a adunat Apostolii la Ierusalim pentru a fi martori la Adormirea sa.

„Tot ceea ce s-a întâmplat – după Înviere sau după Adormirea Maicii Domnului – s-a petrecut din rânduiala divină. Trupul Maicii Domnului nu a cunoscut stricăciunea, ci s-a înălțat la cer, iar ea a devenit scara pe care Hristos a coborât pentru a ne mântui și a ne elibera din robia celui rău”, a subliniat Preasfinția Sa. Ierarhul a îndemnat credincioșii să urmeze exemplul Maicii Domnului, să se roage neîncetat, să își sfințească trupul și sufletul și să practice smerenia, dragostea și jertfa. „Rugăciunea nu înseamnă doar a gândi la Dumnezeu, ci a simți și a trăi în comuniune cu El. Maica Domnului ne învață să privim mereu spre cer, ca Domnul să privească spre noi, și să ne umplem de har prin rugăciune, iubire și milostenie”, a mai spus Preasfințitul Părinte Timotei.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și Arhid. Prof. Daniel Frumos.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei pentru cuvântul de învățătură, pelerinilor pentru prezența la hram.

Apoi, așa cum s-a format deja tradiția, împreună cu miile de credincioși, Înaltpreasfinția Sa a cântat priceasna „O, Măicuță Sfântă!”

FOTO: Darius Echim

Mai multe poze AICI.