Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Episcopia Maramureșului și Sătmarului

PS Timotei Sătmăreanul, la hramul Mănăstirii Săpânța–Noul Peri

de | sept. 15, 2025

Duminică, 14 septembrie 2025, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Săpânța–Noul Peri, Protopopiatul Sighet, cu prilejul hramului așezământului monahal.

Ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul de vară al mănăstirii, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, în prezența unei mulțimi de credincioși și a autorităților locale. Între slujitorii prezenți s-au aflat protopopi, preoți și diaconi din eparhie, precum și invitați din țară și din diaspora.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar la momentul pricesnei a cântat doamna preoteasă Ioana Botiș. Cu acest prilej, Preasfințitul Timotei Sătmăreanul a hirotonit pe diaconul Gabriel Vasile Andreica întru preot, cu slujire misionară în Protopopiatul Lăpuș, și pe teologul Sergiu Săsaran întru diacon.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația teologică și mântuitoare a Sfintei Cruci:
„Biserica noastră, stâlp și temelie a adevărului, sărbătorește la data de 14 septembrie praznicul Împărătesc al Înălțării Sfintei Cruci. (…) Prin moartea și Învierea Domnului, Sfânta Cruce, din lemn de ocară și de defăimare, a devenit altarul de jertfă cel mai sfânt de pe pământ pentru că pe el a curs cel mai sfânt sânge, al Fiului lui Dumnezeu Întrupat”, a subliniat Preasfinția Sa.

La final, în semn de recunoștință, obștea mănăstirii, condusă de maica stareță Agnita Ciuban, i-a oferit ierarhului o icoană cu Sfânta Treime și un coș cu flori.

Text: Pr. Adrian Dobreanu
Foto: Arhid. Vasile Pop – consilier eparhial pentru protocol

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Târnosirea bisericii de lemn din Rozavlea – Șesu Mănăstirii

Târnosirea bisericii de lemn din Rozavlea – Șesu Mănăstirii

Duminică, 17 august 2025, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica Parohiei Ortodoxe Rozavlea–Șesu Mănăstirii, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. „Parohia Rozavlea Șesu Mănăstirii a luat ființă în 1999, când...

Hramul Mănăstirii „Sfânta Ana” ROHIA | Adormirea Maicii Domnului

Hramul Mănăstirii „Sfânta Ana” ROHIA | Adormirea Maicii Domnului

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, este o sărbătoare mult iubită şi cinstită de creştinii ortodocşi din toată ţara noastră. De un secol, credincioşii din Ardeal dar nu numai, cu două, trei zile înainte urcă Dealul Viei de la Rohia, pentru a se închina Icoanei Maicii...

Hramul Catedralei Istorice din Baia Mare

Hramul Catedralei Istorice din Baia Mare

Duminică, 10 august 2025, a IX-a după Rusalii, când în biserici s-a citit pericopa evanghelică a potolirii furtunii pe mare, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Istorică „Adormirea...