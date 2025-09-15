PS Timotei Sătmăreanul, la hramul Mănăstirii Săpânța–Noul Peri

Duminică, 14 septembrie 2025, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Săpânța–Noul Peri, Protopopiatul Sighet, cu prilejul hramului așezământului monahal.

Ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul de vară al mănăstirii, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, în prezența unei mulțimi de credincioși și a autorităților locale. Între slujitorii prezenți s-au aflat protopopi, preoți și diaconi din eparhie, precum și invitați din țară și din diaspora.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar la momentul pricesnei a cântat doamna preoteasă Ioana Botiș. Cu acest prilej, Preasfințitul Timotei Sătmăreanul a hirotonit pe diaconul Gabriel Vasile Andreica întru preot, cu slujire misionară în Protopopiatul Lăpuș, și pe teologul Sergiu Săsaran întru diacon.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația teologică și mântuitoare a Sfintei Cruci:

„Biserica noastră, stâlp și temelie a adevărului, sărbătorește la data de 14 septembrie praznicul Împărătesc al Înălțării Sfintei Cruci. (…) Prin moartea și Învierea Domnului, Sfânta Cruce, din lemn de ocară și de defăimare, a devenit altarul de jertfă cel mai sfânt de pe pământ pentru că pe el a curs cel mai sfânt sânge, al Fiului lui Dumnezeu Întrupat”, a subliniat Preasfinția Sa.

La final, în semn de recunoștință, obștea mănăstirii, condusă de maica stareță Agnita Ciuban, i-a oferit ierarhului o icoană cu Sfânta Treime și un coș cu flori.

Text: Pr. Adrian Dobreanu

Foto: Arhid. Vasile Pop – consilier eparhial pentru protocol