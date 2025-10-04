Radio Renașterea difuzează în premieră piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, dedicată protopopului martir Aurel Munteanu

Radio Renașterea va difuza în premieră, duminică, 5 octombrie 2025, de la ora 20:30, piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, dedicată protopopului martir Aurel Munteanu din Huedin. Producția reprezintă o adaptare radiofonică a textului semnat de avocatul Pașcu Balaci, realizată cu prilejul comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a celui care a devenit simbol al credinței și al demnității românești în Ardealul de Nord.

Versiunea radiofonică poartă semnătura preotului Florin Sâmpelean, artist liric la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, și reunește o distribuție valoroasă de actori: George Godja (în rolul protopopului Aurel Munteanu), Florin Sâmpelean, Alexandra Leșiu, Cristiana Molnar, Andreas Silagiy, Călin Leonard Nițulescu, Iulian Sandu, Zoltan Molnar și Andrei Sâmpelean.

Apărută în 2011, piesa „Tunul de cireș” reconstituie contextul istoric al anului 1940, marcat de Diktatul de la Viena și de ocupația horthystă, evocând martiriul protopopului Aurel Munteanu, ucis cu bestialitate la 10 septembrie 1940, pentru apărarea credinței ortodoxe și a identității românești.

Lansarea oficială a piesei au avut loc duminică, 28 septembrie, la sediul Protopopiatului Ortodox Român Huedin, în prezența autorului, a actorilor și a numeroșilor credincioși.

Prin tematică, profunzime și expresivitatea cuvântului rostit, „Tunul de cireș” se înscrie între producțiile culturale de referință dedicate memoriei martirilor transilvăneni. Piesa readuce în conștiința publică figura luminoasă a părintelui Aurel Munteanu, oferind o perspectivă artistică și duhovnicească asupra jertfei sale.