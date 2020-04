Radio Renașterea în vremea pandemiei

Radio Renașterea împlinește 21 de ani de emisie în vremuri cu totul speciale. Speciale pentru că este greu să le numim altfel și să fim, totuși, preciși. Tocmai de aceea am discutat cu părintele Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului despre importanța pe care o are radioul în această perioadă, despre transmisiunea slujbelor în mediul online, dar și la radio și, am încercat o scurtă evaluare a evoluției recente a postului de radio al Mitropoliei Clujului.

