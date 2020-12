Răul și lupta spirituală în vreme de pandemie, tema conferinței anuale ISEC New York

Mai multe cadre didactice de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Sibiu și Arad au participat vineri, 11 decembrie 2021, la conferința anuală a Institutului de Studii în Creștinismul Răsăritean din New York, SUA.

Tema din acest a a fost Răul și lupta spirituală în vreme de pandemie.

Printre profesorii români participanți la conferință s-a numărat și Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a susținut comunicarea intitulată „Omul duhovnicesc și omul trupesc în fața pandemiei”.

Socotesc că starea cea mai evidentă care însoțește vremurile noastre este confuzia generată de informații nesfârșite, nefiltrate, neverificate, aruncate, aproape la întamplare, în spațiul public. Această avalanșă de informații, de regulă în opoziție, generează atitudini contradictorii, chiar la limită. Putem vorbi de două tabere la extreme: pe de o parte o categorie a maximaliștilor, care văd în această pandemie un pericol fără precedent și trăiesc aceste vremuri cuprinși de frică, anxietate sau chiar panică. Pe de altă parte întâlnim o a doua atitudine, în opoziție, a celor cutezători, care minimalizează pericolul, fie din pricina unui curaj susținut de o psihologie lăuntrică puternică, fie de o presupusă credință și încredere de factură religioasă. Între cele două poziționări se află majoritatea populației. În această stare de confuzie, Biserica este, sau ar trebui să fie, un factor de echilibru. Ea își vădește rolul profetic în sensul de discernere a semnelor din perspectiva lui Dumnezeu.

Potrivit Preasfințitului Părinte Benedict, este necesară întoarcerea la tradiția duhovnicească a Bisericii:

În vremuri grele, speciale, pentru a avea o perspectivă asupra realității se apela la sfătuirea cu părinții duhovnicești care pot să ne ofere o privire duhovnicească asupra realității.

De asemenea, Părintele Episcop Benedict a subliniat importanța prezenței părinților duhovnicești de renume alături de credincioși chiar și în această perioadă restrivtivă, prin intermediul platformelor online:

Pe părinții duhovnicești Biserica ni-i oferă ca pe niște transmițători de cuvânt dumnezeiesc și, în consecință, indicatori de direcție în vremuri tulburi și echivoce. O relație strânsă cu Dumnezeu ne asigură caracterul continuității de cuvânt și viață, lucru necesar mai ales în vremuri de criză.

Institutul de Studii în Creștinismul Răsăritean are o activitate deosebită în New York, într-un mediu în care Ortodoxia este în minoritate. A fost înființat în 2017. În continuarea obiectivelor fostului Institut Sophia, ISEC oferă un forum științific pentru a explora teologia și tradiția ortodocșilor, Biserică cu accent deosebit pe aplicarea acestei bogate descendențe, atât patristice, cât și moderne, asupra problemelor sociale contemporane, a spus decanul Facultății de Teologie Ortodoxa din Sibiu, Pr. Prof. Univ. Dr. Daniel Buda, membru în conducerea Institutului de Studii în Creștinismul Răsăritean din New York.