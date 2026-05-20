Răzvan Bucuroiu, Sfântul Apostol Pavel. Eleganța iubirii, Polirom, Iași, 2026.

În rândurile de față ne vom opri asupra volumului semnat de Răzvan Bucuroiu, Sfântul Apostol Pavel. Eleganța iubirii, apărut la Editura Polirom, o carte dedicată personalității și teologiei Sfântului Apostol Pavel.

Cartea se deschide cu o prefață semnată de domnul Teodor Baconschi, care surprinde foarte bine specificul acestui volum: o îmbinare reușită între informația istorică, sensibilitatea culturală și apropierea vie față de textul paulin. Nu este vorba despre o lucrare academică rece, ci despre o incursiune caldă și atentă în universul Sfântului Apostol Pavel, într-un limbaj accesibil și totodată cultivat. De altfel, Teodor Baconschi observă foarte inspirat că autorul reușește să unească „datele enciclopedice” cu „nervul reportajului”, oferind cititorului nu doar informație, ci și o lectură vie, dinamică și ușor de urmărit: „în paginile alerte și totuși dense despre eleganța iubirii pauline găsim dozajul ideal de poezie, cronologie sfântă, memorie a tradiției și perenitate a vocabularului structurant , fără de care Biserica lui Hristos n-ar fi putut deveni placa turnantă a lumii mediteraneene, așteptând profetic convertirea împăratului Constantin. În volumul de față, datele enciclopedice se aliază cu nervul reportajului, racordul contemporan înviorează decorurile pândite de Anticitate, iar creștinul practicant, care nu chiulește de la divinele oficii, e cadorisit cu gramatica lecturilor pauline de peste an. Fiecare Apostol primește o succintă hermeneutică deloc fastidioasă, ba chiar elocventă pentru cea mai originală parte din arhitectura volumului” (p. 10).

La rândul său, autorul mărturisește că această carte s-a născut dintr-o apropiere veche și personală de figura Apostolului Pavel. Nu scrie din postura unui simplu comentator, ci a unui om care și-a lăsat viața interpelată de textele pauline. Tocmai de aceea volumul are un ton viu, direct și confesiv pe alocuri: „ așa după cum probabil se poate observa în timpul lecturii, lucrarea de față este scrisă, dintr-un foc, pe repede înainte, dintr-o suflare. Am acumulat în timp, încă de pe vremea când înregistram editorialele pentru TVR, o dragoste imensă față de apostolul Pavel, pe care mi l-am apropiat atât de mult, încât mi-a devenit ca un antrenor duhovnicesc în cele mai importante/delicate chestiuni sufletești și profesionale”(169).

Volumul este structurat în două mari secțiuni. Prima parte urmărește câteva repere biografice esențiale din viața apostolului care a fost „prigonitor și vestitor deopotrivă”(p.75), dar și anumite aspecte stilistice și semantice ale epistolelor pauline. Printre paginile dedicate biografiei Sfântului Pavel se remarcă analiza discursului din Areopag, numit inspirat de autor „prima și cea mai frumoasă pagină a apologeticii”(p.42). Areopagul este, în cuvintele autorului, „o colină pe care pulsa viața neuronală a cetății”(p.43). Lectura propusă de Răzvan Bucuroiu surprinde inteligența misionară a Apostolului Pavel: „ el și-a structurat cu inteligență discursul în trei părți: teologică, antropologică, hristologică. A vorbit, cu alte cuvinte, despre Dumnezeu Creatorul, despre condiția de creatură a omului, apoi despre Logos, care unește, dă chip și coerență creației. Mai mult nu cred că putea face acolo Pavel, însă curajul lui întemeiat pe adevărul Scripturii este de admirat, la fel și inteligența discursului, adaptarea la mediul în care evolua”(p. 47). Celelalte capitole ale primei părți sunt dedicate genurilor și subgenurilor epistolelor pauline, autorul insistând mai ales asupra contextului cultural și retoric în care acestea au fost scrise. Concluzia vine firesc: „Pavel, un evreu elenizat, a fost adânc influențat de formatul cultural al epocii sale, ne referim aici la cultura păgână, greco-romană, cel puțin pe palier stilistic”(pp. 54-55).

Partea a doua a cărții, pe care Teodor Baconschi o consideră cea mai „originală parte din arhitectura volumului”(p.10), cuprinde scurte tâlcuiri ale unor pericope din epistolele pauline. Nu este vorba despre un demers exhaustiv, ci despre apropierea personală a autorului de anumite texte ale Apostolului. De altfel, autorul însuși precizează: „ Tâlcuirile ce urmează nu se referă la întregul fragment de Apostol, iar analiza nu vizează toate duminicile de peste an. Sunt doar câteva exerciții de exegeză ale textului paulin și crâmpeie de răspuns, de ecou al mesajului sfântului Pavel, așa cum l-am simțit și a rodit în mine” (p. 72). Ultimele pagini ale volumului sunt dedicate unei frumoase meditații asupra Imnului iubirii. Aici autorul revine adesea la imaginea inimii, văzută ca „topos volatil al pulsațiilor”(p.166) și „barometru fidel al veridicității”(p.144).

Pr. Grigore- Toma Someșan