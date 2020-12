Recepția lucrărilor la cel de-al treilea proiect social al Parohiei clujene „Sfânta Treime”

Luni, 7 decembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat la recepția lucrărilor de construcţie efectuate la clădirea unde va funcționa cel de-al treilea proiect social-filantropic al Parohiei „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca.

De anul viitor, în cadrul parohiei va funcționa un program after school destinat copiilor nevoiași. Lucrările efectuate la noul corp de clădire, situat în curtea parohiei de pe strada Bisericii Ortodoxe, nr. 10, au fost recepționate luni seara.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, la recepția lucrărilor, a fost prezent și prof. univ. dr. Traian Bojiță, preşedintele Fundației Transilvania Leaders din Cluj-Napoca, împreună cu membrii din cadrul acestei Fundații, susţinători şi investitori ai acestui proiect filantropic.

Programul after school pentru copiii din familii defavorizate, un loc unde elevii să aibă acces la mijloace moderne pentru învățământul online și nu numai, va fi al treilea proiect social derulat de Parohia clujeană „Sfânta Treime”, pe lângă Cantina socială „Sfântul Ioan cel Milostiv” și Casa de oaspeți „Sfântul Ilie”.

„Clădirea nou construită a fost edificată într-un an de zile, noiembrie 2019 – noiembrie 2020, și are doua nivele: parter și mansardă, cu o suprafață utilă de 250 metri pătrați. În acest spațiu va funcționa cel de-al treilea proiect al parohiei, pe lângă cantina socială și casa de oaspeți, un program after school destinat copiilor din familii nevoiașe. Anul viitor, după ce vom traversa cu bine această perioadă de pandemie, o să organizăm inaugurarea centrului social. Multumim, cu recunoștință, Fundației Transilvania Leaders pentru sprijinul acordat!”, a transmis promotorul și coordonatorul proiectului, preotul paroh Cristian Baciu, care este și consilierul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului.