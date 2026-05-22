Recital de excepție dedicat muzicii baroce și clasice, la Biserica Calvaria din Cluj-Napoca

Iubitorii muzicii culte sunt invitați luni, 25 mai 2026, de la ora 19:00, să treacă pragul unui monument istoric încărcat de poveste și spiritualitate. Biserica Calvaria din cartierul Mănăștur va găzdui recitalul extraordinar „Ars Amoris”, un eveniment conceput ca o profundă celebrare a iubirii în toate ipostazele sale, purtată prin sunetul vechi al marilor compozitori.

Evenimentul reunește pe scenă trei artiști de o înaltă ținută interpretativă, bine cunoscuți publicului clujean. Baritonul Florin Estefan va da glas unor pagini vocale de o mare sensibilitate, fiind însoțit de măiestria lui Gabriel Gyarmati la trompetă. Un element inedit al serii îl reprezintă prezența reputatului dirijor David Crescenzi, care de această dată se va afla la pupitrul pianului, asigurând acompaniamentul și dialogul armonic al recitalului.

Programul muzical ales este unul de colecție, propunând o călătorie sonoră printre bijuterii ale epocii baroce și clasice. Melomanii vor putea audia piese celebre semnate de compozitori precum Johann Sebastian Bach (celebrul Preludiu în Do major), Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Francesco Durante, Tomaso Albinoni, Benedetto Marcello, Georg Friedrich Händel (cu tulburătoarea arie „Ombra mai fu”) și Christoph Willibald Gluck.

Găzduit în acustica specială a Bisericii Calvaria, recitalul promite să ofere o seară de profundă liniște, frumusețe și contemplare artistică, fiind o oportunitate deosebită pentru comunitate de a se conecta la valorile universale ale muzicii clasice într-un cadru sacru de excepție.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.