Recital dedicat muzicii lui György Kurtág, în cadrul Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană”

După zile dedicate jazzului și muzicii de cameră, Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” continuă marți, 14 octombrie 2025, cu un eveniment deosebit, dedicat creației compozitorului György Kurtág, una dintre cele mai marcante voci ale muzicii contemporane. De la ora 19:00, Colegiul Academic din Cluj-Napoca va găzdui recitalul pregătit special pentru această ediție de lect. univ. dr. Zoltán Réman, alături de Gergely Réman, Renáta Gebe-Fügi și István Trombitás. Programul propune o incursiune în universul sonor subtil și dens al lui Kurtág, caracterizat de profunzime emoțională, concizie expresivă și o sensibilitate aparte față de tăcere și timp. Evenimentul oferă publicului ocazia de a descoperi una dintre cele mai rafinate expresii ale muzicii europene contemporane, într-o interpretare atent construită și plină de nuanțe.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe platformele entertix.ro și myticket.ro, precum și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756-048.318), sau direct de la locație, cu o oră înainte de începerea concertului, în limita locurilor disponibile.

Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.