Redeschiderea Magazinului Bisericesc „Renașterea” nr. 1 din Cluj-Napoca

Joi, 5 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat lucrările de renovare, modernizare și înfrumusețare realizate recent la Magazinul Bisericesc „Renașterea” nr. 1, situat în Piața Avram Iancu nr. 18, în clădirea Centrului Eparhial din Cluj-Napoca.

De la ora 10:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de modernizare și înfrumusețare, apoi le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, felicitându-i pe toți cei implicați în renovarea magazinului, în frunte cu domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului.

La inaugurare au participat membrii Permanenței Consiliului Eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul Eparhial.

Magazinul Bisericesc „Renașterea” nr. 1 este situat în clădirea Centrului Eparhial din Piața Avram Iancu, nr. 18. Aici se pot găsi produse de pangar, obiecte bisericești și obiecte de cult (liturgice), icoane, veșminte preoțești, precum și diverse cărți cu conținut teologic și duhovnicesc.

Programul magazinului este următorul:

Luni–Vineri: 09:00–18:00

Sâmbătă: 09:00-13:00

Duminică și în zilele de sărbători religioase: închis.

Pe teritoriul celor două județe (Cluj și Bistrița-Năsăud) din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului funcționează 13 magazine bisericești, după cum urmează:

Magazinul Bisericesc nr. 1

Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 18

Magazinul Bisericesc nr. 2

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Mănăștur, Cluj-Napoca, Str. Primăverii

Magazinul Bisericesc nr. 3

Complexul Comercial Iulius Mall, Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida-Voievod, nr. 53 B

Magazinul Bisericesc nr. 5

Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 2

Magazinul Bisericesc nr. 6

Turda, Str. Gh. Lazăr, nr. 6

Magazinul Bisericesc nr. 7

Dej, Str. Regina Maria, nr. 4

Magazinul Bisericesc nr. 8

Beclean, Piața Libertății, nr. 2 A

Magazinul Bisericesc nr. 9

Gherla, Str. Bobâlna, nr. 1

Magazinul Bisericesc nr. 10

Biserica „Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei” din Bistrița, Str. Andrei Mureșanu, nr. 2

Magazinul Bisericesc nr. 11

Năsăud, Piața Unirii, nr. 1

Magazinul Bisericesc nr. 12

Incinta Campusului Teologic „Nicolae Ivan”din Cluj-Napoca, Str. Episcop Nicolae Ivan, FN

Magazinul Muzeului Mitropoliei

Demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 20

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului