REPORTAJ: „Am venit la mănăstire doar noi, cu Dumnezeu”

„Am venit la mănăstire doar noi, cu Dumnezeu” spun surorile Cătălina și Ana din Sângeorz-Băi. Adăpostite în cort, cântă pricesne de răsună dealul Niculei. Au 68 și respectiv 63 de ani și au ajuns la Nicula ieri la amiază. „Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Atunci când ești cu Dumnezeu și Maica Domnului, ei te ajută și nu te lasă la greu. În cinstea Maicii Domnului am venit și ea ne ajută pe toți, ea ne poartă de grijă, ne dă ajutor”.

Firi sfătoase, se bucură că stăm de vorbă și aflu că vin la Nicula de când erau mici. „Eram prin clasa a 5-a sau a 6-a când am venit prima dată. Atunci ne aduceau părinții și de-atunci venim în fiecare an”. S-au închinat la icoana Maicii Domnului și s-au împărtășit. Potrivit tradiției, au înconjurat și bisericuța de lemn de trei ori pe coate și pe genunchi. „Ne rugăm pentru toți cei dragi ai noștri și nu numai pentru noi, ci și pentru lumea întreagă, pentru tot omul pe crare l-a făcut Dumnezeu, ca El să le dea mântuire la toți. Acesta e scopul vieții noatre pe pământ: mântuirea sufletului. Degeaba alergăm pe valea asta a plângerii fără de Dumnezeu! Dacă nu avem mântuirea și nu-l căutăm pe Dumnezeu, alergăm degeaba!”, spune cu ochii închiși și dintr-o răsuflare Cătălina, parcă să audă toți cei din jur cât de importantă e întâlnirea ei cu Maica Domnului, aici, la Nicula. „Noi am simțit că rugăciunile ne-au ajutat totdeauna. Ori de câte ori l-am chemat pe Dumnezeu și pe Maica Sfântă, ne-au ajutat! Ori de câte ori am pus înaintea Domnului și a Maicii Domnului dorințele noastre, chiar atunci în acel moment ele s-au împlinit. Nu putem să spunem că nu ne ajută Dumnezeu!”

Nu concep să nu vină măcar o zi pe an la Nicula ca să se întâlnească cu Maica Domnului, Cea care le ascultă toate rugăciunile. „Atunci când vrei să mergi, să faci un pas către Dumnezeu, vrăjmașul seamănă neghina și nu te lasă, dar dacă îți păstrezi nădejdea în Dumnezeu și ceri ajutorul Domnului Iisus și a Maicii Sfinte, Ei te ajută și nu te lasă! Le dai pe toate deoparte și mergi, iar Ei te ajută!”

Mi-au cântat o priceasnă, așa cum fac în fiecare duminică la biserică. Cântau apăsat și prelung, urmărind cu degetele aspre, muncite, șirurile cuvintelor în cartea de pricesne.