Reportaj: Trenul Unirii, arc peste timp 1918-2018

Centenarul de la realizarea Marii Uniri a fost sărbătorit în Protopopiatul Ortodox Român Huedin prin numeroase manifestări de suflet.

Unul dintre proiectele de amploare, pornit de la un grup de intelectuali, a fost reconstituirea „Trenului Unirii”, ca un arc peste timp. La fel ca și în „anul izbăvirii naționale”, 1918, când zece delegați din cercul electoral al Huedinului, alături de alte sute de participanți, au urcat în „Trenul Unirii” pentru a lua parte la „praznicul națiunii” de 1 Decembrie la Alba Iulia – așa cum spunea Ștefan Ciceo-Pop, un grup de aproximativ 300 de urmași ai „Generației Unirii” din zona Huedinului, s-au îmbarcat pe 1 decembrie 2018 în „Trenul Unirii”, pentru a participa la manifestările dedicate sărbătoririi Centenarului de la realizarea României Mari, în Capitala Reîntregirii Naționale. Acestora li s-au alăturat aproximativ 150 de orădeni, printre care se aflau și 20 de studenți basarabeni. Așadar, un tren cu aproximativ 450 de persoane, îmbrăcate în frumoase costume populare românești, autentice, sau costume de epocă, de care sunt sigur că de acolo, de unde sunt, bunicii noștri sunt mândri că le purtăm.

Nucleul participanților a fost format din coruri și grupuri vocale din Protopopiatul Ortodox Român Huedin. Am fost însoțiți de „Gărzi Naționale Române”, adică membri ai Clubului de Istorie Miltară „Datina Străbună”, echipați ca acum un secol, în echipament de voluntari transilvăneni din armata română, care alături de actualii „colegi” de la Poliția Română, în ținută de gală, au asigurat „paza” trenului. O mobilizare de forțe, de energii pozitive, toate în slujba unui singur scop: de a aduce un omagiu delegaților și celorlalți participanți din cercul electoral al Huedinului, care au urcat în „Trenul Unirii” și au plecat la Alba Iulia, unde au votat sau au aclamat Rezoluția Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu România, pe 1 Decembrie 1918.

În ziua prăznuirii Sfântului Andrei, ocrotitorul României, în Catedrala Moților din Huedin, au fost sfințite drapelele și cocardele purtate de delegația Huedinului, precum și praporii tricolor. Pentru a realiza o încărcare spirituală mai mare, în „Catedrala Moților” din Huedin, primarul dr. Mircea Moroșan a înmânat participanților din partea primăriei Huedin, un „credențional”, după modelul celor din 1918, prin care au fost desemnați să reprezinte zona Huedinului la festivitățile Centenarului de la Alba Iulia.

Pentru noi, plecarea deosebit de matinală, la primele ore ale zilei de 1 decembrie 2018, a fost compensată de dorința de a participa la un eveniment unic în viață: sărbătorirea în Capitala Reîntregirii Neamului, a Centenarului Marii Uniri. Pe parcursul întregii deplasări, în toate vagoanele răsunau cântece patriotice și colinde autentice, din zona de la poalele Munților Vlădeasa.

Prima mare oprire a fost în gara Cluj-Napoca, unde corurile reunite au cântat emoționante cântece patriotice, care nu i-a lăsat indiferenți pe călători și pe lucrătorii din gară, alăturându-ni-se cu mare entuziasm patriotic. A urmat gara Teiuș, unde am depus o coroană de flori în memoria stegarului Ioan Arion din județul Cluj, ucis de gărzile naționale maghiare în 1918. Voluntarii ardeleni au prezentat onorul, iar corurile reunite au intonat „Imnul eroilor”. În gara Alba Iulia am depus și aici o coroană de flori, în memoria plutonierului Alexandru Orosz, erou al sărbătoririi Centenarului. A urmat un mini concert de cântece patriotice, scena fiind peronul gării. Spectatori, televiziuni, scandări, încurajări, aplauze. Momente emoționante, care ne-au mișcat…

Încolonați apoi frumos, în frunte cu prapori tricolori, drapele și cocarde tricolore, pancarte, necesare la astfel de evenimente de suflet, am parcurs cu cântece patriotice și scandări de „Trăiască România Mare!”, „Trăiască! Trăiască! Trăiască, să-nflorească: Moldova, Ardealul și Țara românească!”, traseul de la gară până pe platoul cetății din Alba Iulia, iar în final am ajuns în curtea Catedralei Reîntregirii. Lumea, impresionată, cânta împreună cu noi, scanda împreună cu noi, aplauda, filma, fotografia. A urmat un program de voie. Un lucru foarte interesant este faptul că deși erau destul de multe grade cu minus, nu am simțit frigul, așa cum l-am fi simțit în alte situații.

La întoarcere, recitalul de cântece și scandări patriotice, parcă a fost și mai impresionant în gara din Cluj-Napoca, deoarece acum erau mult mai mulți călători, care au intrat în horă alături de noi. După o jumătate de oră trăită cu intensitate aici, ne-am îmbarcat în tren, dar atmosfera înălțătoare ne făcea să ne pară rău că se apropie gara Huedin. Parte dintre noi, regretam că trebuie să coborâm. De la gara din Huedin, un marș triumfal cu cântece și scandări până la troița din centrul orașului Huedin, iar acolo alte cântece și scandări, apoi îmbrățișări și strângeri prietenești de mâini, mulțumiți că ne-am făcut măcar în parte, datoria față de realizatorii Marii Uniri.

Evenimentul având binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care l-a desemnat să ne însoțească pe secretarul eparhial, părintele Benedict Vesa, s-a derulat prin Fundația Cultural-Filantropică „Protopop Aurel Munteanu”. Protopopul-martir Aurel Munteanu a fost unul dintre cei zece delegați din cercul electoral al Huedinlui, ca delegat al Despărțământului Huedin al ASTRA, care a votat Marea Unire.

Pentru a pune în aplicare acest proiect de suflet, au fost canalizate forțe impresionante, care lucrând împreună, în echipă, au reușit să-l ducă la capăt, cu toate că la începutul anului Centenar părea imposibil de realizat. Dar Dumnezeu lucrează prin oameni. Îmi permit să nominalizez o mică parte din „echipa restrânsă”: prot. Dan-Ionuț Lupuțan, pr. Mircea Dejeu, prof. Horea-Dorin Matiș, prof. Ioan (Doru) Rus, prof. Gheorghe Sobec, Ionuț Pop, pr. Dan-Mihai Muntean, prof. dr. Cristian-Claudiu Filip. Partea „tehnică” nu ar fi fost posibilă, dacă un om cu suflet mare, domnul Iulian Gaga și întreaga sa echipă de la Via Terra, nu ar fi reacționat pozitiv, încă de la prima întrevedere, iar d-l comisar-şef Florin Oneț de la Poliția Transporturi Cluj-napoca, nu ne-ar fi „tras” pe prima linie din gara Cluj-Napoca.

O mică parte din atmosfera trăită de noi, poate fi reconstituită din mass-media și din postările video de pe rețelele de socializare, dar ingredientul care le lipsește acestora este endorfina și adrenalina emanate de sutele de participanți la fața locului, și care deocamdată nu pot fi captate prin vreo metodă sau vreun dispozitiv.

Am trăit cu toți sentimente patriotice adevărate, fără „mobilizări și discursuri patriotarde”, am simțit ceva unic, cum numai la un Centenar poți simți și nu pot fi creionate decât în mică măsură.

TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!

prof. Cristian-Claudiu Filip

pr. prot. Dan-Ionuț Lupuțan

pr. Mircea Dejeu