Resfințirea bisericii de lemn din Parohia Brebi

Duminică, 2 iulie 2023, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Brebi, Protopopiatul Zalău, unde a săvârşit Sfânta Liturghie, în biserica de zid cu hramul „Sfântul Vasile cel Mare”, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a binecuvântat și lucrările efectuate la biserica de lemn, monument istoric, cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele paroh Vasile-Adrian Danciu, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. Totodată, au mai fost acordate diplome de apreciere tuturor celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la vechiul lăcaș de cult. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru distincție și i-a oferit o icoană.

Localitatea Brebi, aşezată la poalele Munților Meseş, a fost menţionată, pentru prima dată, în anul 1385, sub denumirea de Beryd. Numele provine din limba slavă veche, de la cuvântul „brebu”, formă sub care apare menționat în documente, începând cu anul 1930. În ceea ce privește viața bisericească din acest sat, menționăm faptul că există o biserică de lemn, monument istoric, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, care are ca particularitate icoanele pictate cu sfinți care zâmbesc, aceasta fiind ridicată, potrivit inscripţiei săpate în cosoroaba prispei, în anul 1759, de meşterii Breurz şi Ion Borzan, în zilele păstoririi preotului Dănilă.

În anul 1976 s-a înființat Parohia Ortodoxă Brebi, până atunci fiind filie a Parohiei Creaca, primul preot paroh fiind Preacucernicul Părinte Vasile Rus. După 12 ani de slujire în lăcașul de cult de lemn, ca urmare a faptului că acesta a devenit neîncăpător, în anul 1988 s-au demarat lucrările de edificare a unei biserici din zid, care a primit hramul „Sfântul Vasile cel Mare”. La construirea noului lăcaș de cult a participat întreaga comunitate ortodoxă, formată din aproximativ 70 de familii. Lucrările au durat doar patru ani, lucrându-se uneori și pe trei schimburi. În continuare, biserica a fost înfrumusețată cu pictură, astfel încât, în data de 28 octombrie 2007, în timpul păstoririi Preacucernicului Părinte Septimiu Gudea, aceasta a fost sfințită de Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.

Începând cu data de 1 martie a anului 2013, Preacucernicul Părinte Vasile-Adrian Danciu a fost numit preot al Parohiei Brebi, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea lăcașurilor de cult și a casei parohiale. Astfel, în ceea ce privește restaurarea bisericii de lemn, între anii 2020-2022 au fost realizate următoarele lucrări: în exterior lăcașul de cult a fost acoperit cu șindrilă, s-au recondiționat crucile de pe acoperiș și s-au confecționat postamente noi pentru acestea, s-a refăcut instalația de paratrăsnet, scândura de pe prispa bisericii a fost înlocuită, s-a așezat un strat de piatră în jurul lăcașului de cult, s-au montat trei iluminatoare și s-au recondiționat cele două troițe din curtea bisericii. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.