Resfințirea Bisericii din localitatea Sava și binecuvântarea Monumentului Eroilor

În Sâmbăta dinaintea marelui praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, 30 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a slujit în parohia Sava, protopopiatul Cluj I, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult din localitate.

De la ora 8:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, edificată între anii 1993-1998. Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din Sfinte Moaște.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Cluj I – preotul Dan Hognogi, parohul din Sava – preotul Niță Cira, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice rânduite pentru Sâmbăta a VII-a după Paști, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Biserica este stâlpul și temelia adevărului”, în cadrul căruia a explicat taina prezenței lui Dumnezeu în lucrarea Bisericii și, în special, în Sfânta Liturghie.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit întru diacon pe teologul Arsente-Dumitru Sidor. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Fundătura, protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Vocal „Theotokos”, alcătuit din teologii Ionuț Galfi, Silviu Bălan, Radu Micu și Călin Trif. La momentul chinonicului, tânăra interpretă Larisa Hurzău a interpretat mai multe pricesne.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, preotul paroh Niță Cira a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhului i-a dăruit o icoană cu ocrotitoarea Bisericii.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit întru iconom-stavrofor pe preotul paroh Niță Cira, cu dreptul de a purta cruce pectorală.

Primarul comunei Pălatca, de care aparține administrativ-teritorial și localitatea Sava, domnul Ioan Huldușan, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. Binefăcătorii Emil Rus și Cătălin Rus au primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar domnului Nuțu Cocan i-a fost acordat Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. De asemenea, mai mulți ctitori, donatori și oameni implicați activ în viața Bisericii au primit diplome de aleasă cinstire.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților civile și militare, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei de Câmpie.

Sfințirea Monumentului Eroilor din localitate

De la ora 13:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a sfințit Monumentul Eroilor localității Sava din Primul și Al Doilea Război Mondial, în prezența credincioșilor și a oficialităților.

După intonarea imnului național, Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba de binecuvântare a monumentului, stropind cu apă sfințită edificiul care înscrie numele celor căzuți pe frontul de luptă și oficiind un trisaghion în memoria acestora.

Au urmat alocuțiunile autorităților și momentul depunerii de coroane.

Momentul a fost încununat de ceremonialul militar, un detașament de militari de la Regimentul 811 Infanterie Dej defilând în cinstea eroilor neamului.

Scurt istoric

Localitatea Sava este atestată documentar în anul 1318 și aparține administrativ-teritorial de comuna Pălatca.

Actuala biserică din localitatea Sava este construită lângă amplasamentul unei mai vechi biserici din lemn cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, datând din 1774, şi care a fost strămutată în cadrul Complexului Muzeal „Andrei Bujor” din Mureşenii de Câmpie, în timpul păstoririi vrednicului preot Vasile Alexandru Ciceu.

Ridicat între 1993-1998, pe cheltuiala celor 90 de familii din parohie, motivate de devotamentul părintelui Toma Vasile, edificiul actual are acelaşi hram, fiind sfinţit în 10 septembrie 2000, de către PS Vasile Someşanul.

În ultimii ani, preotul paroh Cira Niță s-a implicat în înfrumuseţarea acestei biserici, construind o Sfântă Masă nouă din piatră și îngrijindu-se de mai multe lucrări de reabilitare și înfrumusețare.

Foto și text: Dragoș Stroian