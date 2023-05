Resfințirea bisericii din Parohia Fildu de Mijloc

Duminică, 28 mai 2023, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Fildu de Mijloc, Protopopiatul Zalău, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi.

La finalul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru iconom pe Părintele paroh Claudiu-Ionuț Boia, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. În continuare, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfinţiei Sale pentru prezență, pentru distincția acordată și i-a oferit un set compus din copie și linguriță. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit capela mortuară din localitate, ridicată de Primăria Comunei Fildu de Jos.

Satul Fildu de Mijloc se întinde de-a lungul Văii Fildului, pe o lungime de 4,5 km şi se pierde între dealurile înalte şi împădurite, care îl străjuiesc în partea de sud și în partea de nord. Numele comunei vine de la cuvântul maghiar „fold”, care înseamnă pământ. Localitatea Fildu de Mijloc a fost atestată documentar, pentru prima dată, în anul 1249, într-un act de danie dat de regele Bela al Ungariei, în favoarea Comitetului.

În ceea ce privește viața bisericească din acest sat, amintim faptul că a existat o biserică veche de lemn, care, în anul 1924, a fost donată credincioșilor din localitatea Feiurd, județul Cluj, unde se află și în prezent. Aceasta a fost construită, în anul 1811, din lemn și a fost acoperită cu șindrilă, având pridvor de jur împrejur şi un turn înalt şi zvelt, după cum se poate observa dintr-o fotografie păstrată la parohie, aceasta fiind sfințită tot în același an. Locul unde a fost ridicată bisericuța de lemn poartă denumirea de „Ţinţirim”, fiind marcat de o troiță şi câteva pietre funerare.

Lăcașul de cult actual, cu hramul „Sfânta Treime”, a fost edificat din cărămidă roșie, făcută în sat şi așezat pe o fundație solidă din granit şi fier beton, lucrările fiind realizate sub conducerea inginerului Nicolae Roşca din Alba-Iulia. Stilul bisericii este bizantin, sub formă de cruce, având trei mari cupole, care, asemenea acoperișului, au fost acoperite cu tablă zincată. Iconostasul din lemn de tei, amvonul, stranele şi câteva sfeșnice au fost făcute de maestrul Emil Petruţiu din Sibiu, în anul 1910. Tot în acest an s-au procurat şi cele patru clopote din turnuri, acestea fiind aduse de la fabrica „Oituz” din Bucureşti.

Lăcașul de cult a fost construit în timpul preotului Teodor Pop, lucrările fiind continuate de către preotul Ştefan Pop, care a fost ajutat de vrednicul de laudă Ioan Antal, epitropul bisericii. O mică reparație la lăcașul de cult s-a mai făcut în anul 1928, când acesta a fost şi sfințit.

Zugrăvirea interioară a bisericii a fost executată în anul 1936, de câțiva zugravi din Cluj-Napoca, iar în anul 1964 aceasta a fost reparată în exterior, urmând ca în anul 1977 să fie refăcut și acoperișul lăcașului de cult. În anul 1983 s-a reparat din nou exteriorul bisericii, astfel încât, în anul 2004, lăcașul de cult a fost resfințit de Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei.

Începând cu anul 2015, Preacucernicul Părinte Claudiu-Ionuț Boia a fost numit preot al Parohiei Fildu de Mijloc, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea bisericii și a casei parohiale. Astfel, între anii 2015-2022 au fost realizate următoarele lucrări: în interior lăcașul de cult a fost gletuit și pictat în tehnica acryl-aseco, s-a turnat șapa de beton, pardoseala a fost acoperită cu gresie marmorată, s-au montat geamuri, uși de acces, candelabre din aluminiu și aplice pentru iluminat, au fost instalate sistemul de încălzire și cel de sonorizare, iconostasul și mobilierul bisericesc au fost recondiționate, s-au mobilat proscomidiarul și veșmântarul, s-au achiziționat scaune tapițate și covoare, iar clopotele au fost reparate și automatizate. În exterior s-a reparat și s-a vopsit acoperișul, antreul bisericii a fost restaurat, pridvorul a fost acoperit cu tablă, soclul lăcașului de cult a fost vopsit cu vopsea lavabilă, curtea bisericii a fost placată cu pavaj, s-au amenajat trotuare, gardul din fața lăcașului de cult a fost refăcut și tencuit cu tencuială decorativă, iar în jurul bisericii acesta o fost zidit și închis cu panouri din sârmă zincată, pe un segment de 150 de metri liniari, s-au refăcut scările de acces spre lăcașul de cult și a fost edificată o anexă. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.