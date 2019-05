Resfințirea bisericii din Parohia sălăjeană Mălădia

Photo Credit To EPISCOPIA SĂLAJULUI

Duminică, 12 mai 2019, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Mălădia, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult.

După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, consilierul social-filantropic al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul teolog Mihai Cherecheș, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Călacea, din Protopopiatul Jibou.

La finalul slubei, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele paroh Claudiu-Ionuț Furdui, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. De asemenea, au mai fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la acest lăcaș de cult. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență, pentru distincție și i-a dăruit o icoană.

Prima atestare documentară a localităţii provine din anul 1259, când satul apare sub numele de „villa, terra Maledei”, de-a lugul timpului purtând diferite denumiri. Începând cu anul 1930 localitatea a primit numele de Mălădia. Înainte de anul 1930 satul a înglobat şi localitatea Soruşa, fosta filie a Parohiei Mălădia, satul Soruşa fiind atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1448, sub numele de „Zoros”, ajungând ca în anul 1913 să fie menţionat cu numele „Szoros”. În vechime, locuitorii aveau casele în Sorușa, dar, din cauza invaziilor, s-au mutat în pădure, pe actualul amplasament al localităţii. Vechea biserică de lemn din Mălădia a ars în anul 1906, tot în același an fiind construit lăcașul de cult de zid. În acea vreme, în sat, existau 507 suflete. Şcoala confesională avea un învățător, iar elevii erau în număr de 50. Cea dintâi întâlnire a „Fiilor Satului” din Mălădia a avut loc în data de 5 octombrie 1980.

Începând cu anul 1998, Preacucernicul Părinte Claudiu-Ionuț Furdui a fost numit preot al Parohiei Mălădia, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea bisericii. Astfel, între anii 1998-2019, au fost realizate următoarele lucrări: în interiorul lăcașului de cult pardoseala a fost șlefuită, lăcuită și acoperită cu mochetă, băncile au fost tapițate, s-au montat geamuri, candelabre și aplice, ușile de acces au fost recondiționate, baza pereților a fost îmbrăcată în lambriuri, a fost realizat sistemul de încălzire pe combustibil lemnos, s-au confecționat iconostasul din lemn de stejar și mobilierul bisericesc, s-au achiziționat tetrapoade, un jilț arhieresc și o masă pentru slujba parastasului, iar clopotele au fost automatizate. În exterior pereții bisericii au fost tencuiți și vopsiți cu vopsea lavabilă, s-a refăcut acoperișul din tablă Lindab galvanizată, s-au turnat, s-au placat cu gresie și s-au dotat cu rampă și balustradă de inox scările de acces spre lăcașul de cult, au fost recondiționate cele două troițe din curtea bisericii, a fost edificat un monument al eroilor, au fost ridicate porți și un gard de împrejmuire al lăcașului de cult și au fost construite un lumânărar și o clădire anexă pentru centrala termică. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.