Resfințirea Bisericii „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, la 100 de ani de la punerea pietrei de temelie

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă din Mănăstireni, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale și al aniversării a o sută de ani de la punerea pietrei de temelie.

În fața sfântului lăcaș, ierarhul a fost întâmpinat, în sunet de tulnic, de grupul de tulnicărese „Apuseni” din Câmpeni, alături de soborul de clerici, de autoritățile locale și de credincioșii parohiei.

De la ora 8:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Înălțarea Domnului”, edificată între anii 1925–1927. Restaurat și înfrumusețat în ultimii cinci ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Huedin, preotul Dan Ionuț Lupuțan, starețul Mănăstirii Râșca Transilvană – arhimandritul Casian Ioana, pr. asist. univ. drd. Bogdan Șopterean, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, preotul paroh Ionuț Sdrăbău, fostul paroh – preotul pensionar Gheorghe Leș, precum și alți preoți invitați.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Pregătire spirituală pentru Crăciun”, în care a vorbit despre modul în care credincioșii se pot pregăti pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Ierarhul a subliniat mijloacele pe care Biserica le pune la îndemâna pentru pregătirea și primenirea sufletului: postul, spovedania, împărtășania și împlinirea faptelor milei trupești.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni. La chinonic, interpreta Rafila Bărbos și un grup de elevi de la Școala Gimnazială din Mănăstireni au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Ionuț Sdrăbău a mulțumit Mitropolitului Andrei pentru prezență și binecuvântare, oficialităților, celor prezenți, precum și tuturor celor care au sprijinit reabilitarea lăcașului de cult, care în acest an a împlinit o sută de ani de la punerea pietrei de temelie. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhului i-a oferit o icoană cu Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar președintelui Senatului României, Mircea Abrudean, președintelui Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, și altor invitați de seamă le-a oferit câte o icoană cu Maica Domnului.

Pentru întreaga activitatea pastorală și administrativă, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe parohul Ionuț Sdrăbău. Primarul comunei Mănăstireni, Ioan Condor, a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Domnul Gicu Agenor Gânscă a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, doamna Angela Goia a fost distinsă cu Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, domnul Grigore Botezan a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar doamnele Florița Cachita, Aurora Gânscă și Doina Crețu au primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”. Preotul pensionar Gheorghe Leș (paroh în Mănăstireni în perioada 1990-2018), preotul Dan Tiniș (parohul comunității din Ghirișu Român), doamna preoteasă Ioana Alexandra Sdrăbău, Consiliul parohial și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

La eveniment au participat numeroși credincioși, fii ai satului, autorități civile și militare, reprezentanți ai cultelor religioase din localitate, reprezentanți ai mediului academic și cultural, în frunte cu președintele Senatului României, domnul Mircea Abrudean, și președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop.

Scurt istoric

Localitatea Mănăstireni este atestată documentar pentru prima dată în anul 1275, fiind una dintre cele mai vechi așezări din zona de vest a județului Cluj.

Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, Protopopiatul Huedin, își are începuturile în primele decenii ale secolului al XX-lea. Piatra de temelie a fost așezată în data de 19 iulie 1925, de protopopul martir Aurel Munteanu, în timpul păstoririi părintelui Alexandru Boeriu, iar lucrările de construcție s-au desfășurat în următorii doi ani, lăcașul fiind finalizat în 1927. Edificiul, zidit din piatră și construit în formă de cruce, dispune de două turnuri în care sunt instalate patru clopote. Slujba de sfințire a avut loc la 6 noiembrie 1927 și a fost săvârșită de Preasfințitul Ioan Stroia, Episcopul Armatei, delegatul vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan, în prezența unui sobor de clerici, în frunte cu părintele protopop martir Aurel Munteanu.

Pictura interioară a fost realizată în anul 1932 de către frații Eugen și Eremia Profeta, iar decorațiunile au fost executate de Nicolae Grama, sub coordonarea preotului Nicolae Cosma. Prima restaurare amplă a avut loc între anii 1973–1974, în timpul păstoririi părintelui Virgil Popa, perioadă în care s-au efectuat lucrări atât la interior, cât și la exterior. La 12 octombrie 1975, aceste lucrări au fost încununate prin slujba de resfințire oficiată de vrednicul de amintire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

O nouă etapă de înfrumusețare a bisericii s-a desfășurat între anii 1990–1994, sub îndrumarea părintelui Gheorghe Leș. În această perioadă au fost realizate lucrări la exteriorul edificiului, care au constat în pictarea fațadei și a pridvorului, restaurarea picturii interioare și îmbrăcarea iconostasului în foiță de aur. La 4 septembrie 1994, lucrările au fost binecuvântate de Arhiepicopul Irineu al Alba Iuliei, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

La data de 21 aprilie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a fost prezent în mijlocul comunității ortodoxe din localitatea Mănăstireni, unde a oficiat slujba de binecuvântare a casei parohiale, renovată de actualul paroh Ionuț Sdrăbău, și a sfințit o troiță, ridicată în fața casei. De asemenea, la 9 iulie 2022, același ierarh a liturghisit, a sfințit capela mortuară și a binecuvântat lucrările efectuate la Complexul „Paniro” și la Căminul Cultural din localitate.

În perioada 2020–2025, biserica a trecut printr-un amplu proces de renovare, restaurare și înfrumusețare. Prin implicarea părintelui paroh Ionuț Sdrăbău, a epitropului Radu-Horia Nuț, a cântărețului Ionuț-Gavril Văsar, a paraclisierului Ciprian Ungureanu, a membrilor Consiliului parohial, precum și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, al Consiliului Județean Cluj, al Primăriei comunei Mănăstireni, al binefăcătorilor și al tuturor credincioșilor parohiei, au fost efectuate numeroase lucrări, dintre care amintim: curățarea și vopsirea acoperișului, realizarea unui sistem de drenaj și canalizare, refacerea exteriorului, schimbarea geamurilor și ușilor, restaurarea picturii exterioare și a pridvorului de către pictorii Cocean Ștefan, Gheorghe Borșa și Seserman Simion, montarea a trei icoane din mozaic (executate de artista Anca Mihăilă), amenajarea curții prin montarea pavajului și a gazonului, construirea unui gard nou, instalarea unui nou sistem de încălzire, achiziționarea mobilierului bisericesc, a unei noi Sfinte Mese din marmură în Sfântul Altar, precum și împodobirea lăcașului de cult cu cele necesare.

„Anul 2025 este anul în care Patriarhia Română, aflată în An Centenar, a oferit o atenție deosebită celor 16 cuvioși și mărturisitori români pe care i-a canonizat. Și noi, la nivelul parohiei noastre, aflați, la rândul nostru, în An Centenar, am acordat o atenție sporită pridvorului, intrarea în biserică fiind frumos pictată, în frescă, cu chipurile gingașe și blânde ale celor 16 sfinți canonizați anul acesta de Patriarhia Română. Printre aceștia se numără și părintele protopop martir Aurel Munteanu, cel care, în calitate de protopop al Huedinului, a fost prezent la sfințirea bisericii noastre, în data de 6 noiembrie 1927, alături de Preasfințitul Ioan Stroia”, a mărturisit parohul Ionuț Sdrăbău.

În urma acestor ample lucrări, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, cu prilejul aniversării a o sută de ani de la punerea pietrei de temelie, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului