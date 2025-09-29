Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Resfințirea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Rohia – Baltă, la 700 de ani de la atestarea localității

de | sept. 29, 2025

Duminică, 28 septembrie 2025, în Duminica a XVIII-a după Rusalii, când s-a citit Evanghelia despre Pescuirea minunată, comunitatea din Rohia – Baltă a trăit o sărbătoare deosebită. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar și fiu al satului, au resfințit biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” și au săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la atestarea documentară a localității.

În cuvântul de învățătură, PS Iustin a arătat că viața creștină este marcată de puterea cuvântului lui Hristos, care i-a atras mereu pe oameni:

„Mântuitorul întotdeauna a fost ca un fel de magnet care îi atrăgea pe oameni. Îi învăța nu ca și cărturarii și fariseii, ci într-un mod special, din inimă, din suflet, și de aceea erau atrași de cuvântul Său.”

Ierarhul a subliniat apoi importanța ascultării de Dumnezeu, care aduce rod bogat și neașteptat:

„Petru, deși era pescar cu experiență, a ascultat îndemnul Mântuitorului și a prins mulțime de pești. Așa se întâmplă și în viața noastră: dacă împlinim poruncile lui Hristos, dobândim nu doar viața veșnică, ci și binecuvântări pe pământ.”

În final, Preasfințitul a arătat că binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă nu doar în veșnicie, ci și în viața de acum:

„Scriptura spune limpede: De veți vrea și de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Așadar, Dumnezeu răsplătește pe cei care ascultă de El și aici, și în veșnicie.”

Biserica din Rohia – Baltă, construită în anul 1908, a trecut recent prin ample lucrări de restaurare: reorganizarea Sfântului Altar, zidirea Sfintei Mese, reparații la pictură, construirea unui pridvor și modernizarea întregului spațiu liturgic. Cu acest prilej, pe lângă hramul istoric, lăcașul a primit și un al doilea ocrotitor: Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș.

La final, PS Iustin a oferit distincții preotului paroh Vasile Mihai Hatos, Consiliului parohial și mai multor binefăcători, iar parohia a dăruit celor doi ierarhi câte un omofor, un epitrahil și o Sfântă Cruce sculptată, simbol al celor 700 de ani de existență a satului.

Mai multe poze AICI.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Episcopia Maramureșului și Sătmarului
PS Timotei Sătmăreanul, la hramul Mănăstirii Săpânța–Noul Peri

PS Timotei Sătmăreanul, la hramul Mănăstirii Săpânța–Noul Peri

Duminică, 14 septembrie 2025, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”...

Târnosirea bisericii de lemn din Rozavlea – Șesu Mănăstirii

Târnosirea bisericii de lemn din Rozavlea – Șesu Mănăstirii

Duminică, 17 august 2025, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica Parohiei Ortodoxe Rozavlea–Șesu Mănăstirii, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. „Parohia Rozavlea Șesu Mănăstirii a luat ființă în 1999, când...