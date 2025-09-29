Resfințirea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Rohia – Baltă, la 700 de ani de la atestarea localității

Duminică, 28 septembrie 2025, în Duminica a XVIII-a după Rusalii, când s-a citit Evanghelia despre Pescuirea minunată, comunitatea din Rohia – Baltă a trăit o sărbătoare deosebită. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar și fiu al satului, au resfințit biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” și au săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la atestarea documentară a localității.

În cuvântul de învățătură, PS Iustin a arătat că viața creștină este marcată de puterea cuvântului lui Hristos, care i-a atras mereu pe oameni:

„Mântuitorul întotdeauna a fost ca un fel de magnet care îi atrăgea pe oameni. Îi învăța nu ca și cărturarii și fariseii, ci într-un mod special, din inimă, din suflet, și de aceea erau atrași de cuvântul Său.”

Ierarhul a subliniat apoi importanța ascultării de Dumnezeu, care aduce rod bogat și neașteptat:

„Petru, deși era pescar cu experiență, a ascultat îndemnul Mântuitorului și a prins mulțime de pești. Așa se întâmplă și în viața noastră: dacă împlinim poruncile lui Hristos, dobândim nu doar viața veșnică, ci și binecuvântări pe pământ.”

În final, Preasfințitul a arătat că binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă nu doar în veșnicie, ci și în viața de acum:

„Scriptura spune limpede: De veți vrea și de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Așadar, Dumnezeu răsplătește pe cei care ascultă de El și aici, și în veșnicie.”

Biserica din Rohia – Baltă, construită în anul 1908, a trecut recent prin ample lucrări de restaurare: reorganizarea Sfântului Altar, zidirea Sfintei Mese, reparații la pictură, construirea unui pridvor și modernizarea întregului spațiu liturgic. Cu acest prilej, pe lângă hramul istoric, lăcașul a primit și un al doilea ocrotitor: Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș.

La final, PS Iustin a oferit distincții preotului paroh Vasile Mihai Hatos, Consiliului parohial și mai multor binefăcători, iar parohia a dăruit celor doi ierarhi câte un omofor, un epitrahil și o Sfântă Cruce sculptată, simbol al celor 700 de ani de existență a satului.

