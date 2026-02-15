Resfințirea Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Someșu Rece

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă din Someșu Rece, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

De la ora 8:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, edificată între anii 1931–1932. Restaurat și înfrumusețat în ultimii cinci ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Aviv Diaconul.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Cornel Coprean, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Huedin – preotul Dan Ionuț Lupuțan, starețul Mănăstirii Muntele Rece – protosinghelul Fanurie Borza, preotul paroh Ștefăniță Elefteriu, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Eternitate fericită”, pornind de la versetul scripturistic: „Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică” (Matei 25, 46). Ierarhul a explicat că cel care arată milă se va întâlni cu milostivirea lui Dumnezeu în ziua judecății.

„Domnul Hristos spune: «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Lui, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine”»…. (Matei 25, 31-36).”

Totodată, ierarhul a îndemnat credincioșii să pună în lucrare faptele milei creștine, care au consecințe veșnice, explicând că acestea vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată.

„Așa cum am auzit din Sfânta Evanghelie, credem și mărturisim că va fi o eternitate fericită, o viață veșnică. Domnul Hristos le-a spus celor care Îl ascultau că va reveni. Nu știm când, dar cu siguranță va reveni. Pe noi ne încredințează astăzi Hristos că, dacă vom trăi creștinește și dacă ne vom îndrepta faptele după cele ce ne învață în Evanghelie, vom avea parte de o eternitate fericită. Domnul Iisus Hristos subliniază în Evanghelia de astăzi faptele milei creștine: a-i da mâncare celui flămând, a-i da apă celui însetat, a-l îmbrăca pe cel gol, a-l cerceta pe cel bolnav, a-l cerceta pe cel închis și așa mai departe. (…) Frățiile voastre, împreună cu părintele paroh Ștefăniță Elefteriu, aveți dragoste față de Biserică și ați făcut lucruri frumoase, ați jertfit din ceea ce Dumnezeu v-a dat. Prin urmare, noi credem că, atunci când Domnul Hristos va reveni, vă va răsplăti după faptele dumneavoastră. Mai mult, până atunci, Îl rugăm pe Tatăl Cel Ceresc ca rugăciunile pe care le faceți în această biserică să vi le împlinească”, a subliniat ierarhul.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Alin Vasile Nuț, pe seama Parohiei Mănășturu Românesc cu filia Văleni, Protopopiatul Huedin.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni.

La finalul slujbei, preotul paroh Elefteriu Ștefăniță a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhului i-a dăruit o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei i-a acordat preotului paroh Elefteriu Ștefăniță Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Primarul comunei Gilău, domnul Gelu Vasile Topan, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, domnul Virgil Buzgar (epitrop I) a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar domnul Cosmin Colto (epitrop II) a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Cântărețul bisericesc, domnul Ciprian Dodea, Consiliul și Comitetul Parohial au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Binecuvântarea Centrului administrativ

După oficierea Liturghiei, IPS Părinte Andrei a binecuvântat Centrul administrativ, edificat în proximitatea bisericii parohiale. Noua construcție cuprinde o sală de ședințe cu bibliotecă, magazie, grup sanitar, spațiu tehnic și lemnărie, toate complet utilate și amenajate pentru buna desfășurare a activităților administrative și pastoral-misionare din cadrul parohiei.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Scurt istoric

La 1 noiembrie 1931 a fost pusă piatra de temelie pentru actuala biserică de zid, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, construită între anii 1931–1932, după planurile arhitectului Maurițiu Fechete. Edificiul, în formă de cruce, are lungimea de 24 m, lățimea de 8 m și înălțimea turnului de 28 m, fiind prevăzut cu o singură turlă, cu bază pătrată, amplasată pe latura de apus. Deasupra ușilor se află icoana hramului, realizată în tehnica mozaic. În anul 1935, protopopul Nicolae Vasiu a binecuvântat biserica, iar sfințirea solemnă a avut loc la 27 decembrie 1948, fiind săvârșită de Episcopul Nicolae Colan, în timpul păstoririi parohului Ioan Stănescu.

Între anii 2009–2010, biserica a fost repictată în tehnica frescă de echipa părintelui pictor Damian Tuluc; iconostasul a fost înlocuit cu unul nou, sculptat în lemn de tei de meșterul Nicolae Câmpeanu, icoanele au fost pictate, iar lăcașul a fost dotat cu sistem de sonorizare și instalație de încălzire. La 3 iulie 2011, biserica a fost resfințită de către Mitropolitul Andrei, paroh fiind preotul Vasile Crișan.

În perioada 2020–2025, prin coordonarea și jertfa preotului paroh Ștefăniță Elefteriu, biserica, curtea și anexele au trecut prin ample lucrări de renovare și modernizare. Sfânta Masă din Altar a fost înlocuită cu una din piatră de calcar, realizată la Cimitirul Eparhial „Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca; a fost amenajat un nou proscomidiar, exteriorul a fost renovat integral, țigla a fost înlocuită cu tablă plană, iar curtea a fost pavată și pietruită. Cele două troițe din lemn au fost înlocuite cu troițe sculptate în piatră de Viștea; s-a construit un pridvor cu scări de acces, iar tavanul a fost pictat cu scena „Acoperământul Maicii Domnului”, inspirată din pictura Mănăstirii Govora, de către frații Lucian și Daniel Tuluc. Au fost amenajate două noi lumânărare, placate cu granit, conform Actului de resfințire. Totodată, în proximitatea bisericii a fost ridicat un centru administrativ, cu sală de ședințe și bibliotecă, magazie, grup sanitar, spațiu tehnic și lemnărie, complet utilate.

În urma acestor ample lucrări, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În Parohia Ortodoxă Someșu Rece, pe lângă biserica de zid, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, mai există o biserică veche de lemn, monument istoric, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, ce datează din anul 1723. Este unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice din zonă și păstrează câteva fragmente interesante din scena Judecății de Apoi.

Dintre intervențiile care s-au făcut asupra bisericii de lemn, amintim amplele lucrări de restaurare și împrejmuire realizate de Direcția pentru Monumente, între anii 1971-1974. Între anii 2010 – 2011, la inițiativa unei asociații din localitate, șindrila edificiului a fost din nou schimbată, împreună cu alte lucrări de îngrijire a lăcașului și a incintei sale. Biserica nu este electrificată, iar tavanul pronaosului a fost înlocuit cu scândură nouă. După ce s-a ridicat biserică ortodoxă de zid, acest lăcaș nu a mai fost în folosință permanentă, în prezent funcționând ca muzeu. În proximitatea lăcașului există și o casă tradițională țărănească, binecuvântată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, în anul 2019, în contextul anului omagial al satului românesc. De asemenea, în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 24 decembrie 2023, același ierarh s-a aflat din nou în mijlocul credincioșilor din Someșu Rece, cu prilejul aniversării a 300 de ani de la edificarea bisericii de lemn, oficiind Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii lăcașului.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului