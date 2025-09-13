Resfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Ciceu-Corabia

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea parohială din Ciceu-Corabia, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

La intrarea în sat, conform tradiției, ierarhul a fost întâmpinat de călăreți îmbrăcați în costume tradiționale.

De la ora 8:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, edificată între anii 1843–1844. Restaurat și înfrumusețat în ultimii șase ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de sfinți mucenici.

În continuare, la Altarul de vară din curtea bisericii, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Beclean – preotul Cristian Dragoș, proinprotopopul Vicențiu Doru Zinveliu, starețul Mănăstirii „Petru Rareș Vodă” din Ciceu-Corabia – protosinghelul Teofan Timiș, preotul paroh Gheorghe-Ciprian Stănișor, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Mitropolitul Andrei a susținut un cuvânt de învățătură. Pornind de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!” (Galateni 6,14), ierarhul a subliniat că Sfânta Cruce este expresia iubirii infinite a lui Dumnezeu, fundament al vieții bisericești și simbol identitar al creștinilor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Armonia” al Bisericii Ortodoxe din Târgu Lăpuș, coordonat de Danciu Viorel. La chinonic, interpreta Mădălina Cristina Filip, Grupul vocal „Tradiții Bistrițene”, coordonat de Marioara Sigheartău, Grupul vocal de copii din Reteag, coordonat de prof. Antonio Beky, și Grupul vocal din Beclean au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Gheorghe-Ciprian Stănișor a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, Înaltpreasfinția Sa a primit o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei i-a hirotesit întru iconom stavrofor pe parohul Gheorghe-Ciprian Stănișor și pe preotul pensionar Rusale Stănișor. Domnul Bogdan Ivan Gruia – Ministrul Energiei și domnul Ciceu Silviu – primar al comunei Ciceu-Mihăiești au primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Domnii Sigheartău Ioan și Danciu Radu au fost distinși cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni a fost acordat domnilor Borodi Marcel și Butuza Vasile. Domnii Ștefu Ciprian, Florențiu Rareș, Drenciu Florin și Gâvan Adrian au primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a creștinului”. De asemenea, membrii Consiliului Parohial și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și centrale, a fiilor satului și a numeroși credincioși din împrejurimi, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Scurt istoric

Localitatea Ciceu-Corabia se află la poalele Cetăţii Ciceului și face parte administrativ-teritorial din comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud, fiind atestată documentar pentru prima dată în anul 1467.

Actualul lăcaș de cult, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, a fost construit între anii 1843–1844, prin jertfelnicia credincioșilor vremii.

De-a lungul timpului, biserica a suferit mai multe intervenții și reparații. În anul 1886, în urma unui trăsnet, turnul bisericii a fost distrus în totalitate, fiind refăcut un an mai târziu. Între anii 1944–1957, s-au efectuat reparații atât la interior, cât și la exterior, prin strădania preotului Ioan Danciu, care a păstorit parohia vreme de 55 de ani (1918–1973). Biserica a fost sfințită în anul 1958 de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

În anul 1990, biserica a fost împodobită cu pictură de către pictorul Lelcu Dumitru, din localitatea Arbore, județul Suceava. De asemenea, în anii ce au urmat s-au efectuat mai multe lucrări de întreținere și reparații.

Începând cu anul 2019, prin strădania actualului preot paroh Gheorghe-Ciprian Stănișor, biserica a intrat într-un amplu proces de renovare, consolidare și reabilitare capitală, atât la interior, cât și la exterior, conform unui proiect realizat de inginerul Ioan Buleu. S-au realizat consolidări la fundație printr-un proces de subzidire, balconul interior a fost reconstruit, iar bolta și turnul au fost retencuite și consolidate. Pavimentul din piatră, realizat în anul 1844, a fost pus în valoare și reașezat în biserică. Iconostasul a fost recondiționat, iar pictura interioară a fost refăcută integral de pictorul Ștefan Cocian din localitatea Uriu. Totodată, s-a realizat un nou mobilier bisericesc din lemn masiv și s-a montat o centrală nouă. La exterior, biserica a fost reamenajată și înfrumusețată: curtea a fost pavată cu piatră de Corabia, s-a construit un Altar de vară, precum și o capelă mortuară.

Toate aceste lucrări au fost posibile prin implicarea și jertfelnicia credincioșilor parohiei, a altor binefăcători, precum și cu sprijinul autorităților locale și centrale. În urma acestora, la data de 13 septembrie 2025, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului