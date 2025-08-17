Resfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Blăjenii de Jos

În Duminica a 10-a după Rusalii (a vindecării lunaticului), 17 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea parohială din Blăjenii de Jos, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

De la ora 8:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificată între anii 1986–1992. Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de sfinți mucenici.

În continuare, la Altarul de vară din curtea bisericii, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița – preotul Marius Pintican, preotul paroh Anchidim Fetinca, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, în care este relatată minunea vindecării lunaticului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind grija tatălui din Evanghelie, care avea ca dorință principală să-și vadă copilul sănătos.

Pornind de la acest exemplu, ierarhul i-a îndemnat pe părinții de astăzi să poarte grijă atât de sănătatea trupească, cât și de cea sufletească a copiilor lor, oferindu-le o educație aleasă. În acest sens, Mitropolitul Clujului a arătat că trei instituții fundamentale au responsabilitatea de a contribui la formarea copiilor și a tinerilor: Familia, Biserica și Școala. Îndemnul a fost întărit prin cuvintele Înțeleptului Solomon: „Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

„Să avem grijă de sănătatea trupească și sufletească a copiilor noștri. Toată lumea va fi mai bună dacă vom reuși să-i creștem pe copii sănătoși și credincioși”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial. La chinonic, corul parohial și interpreta de muzică populară Domnica Dologa au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Anchidim Fetinca a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, Înaltpreasfinția Sa a primit o icoană cu Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, recent canonizat.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei i-a acordat preotului paroh Anchidim Fetinca Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici, iar preotului pensionar Corneliu Mureșan, fiu al satului, i-a oferit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru clerici. Epitropul bisericii – Ioan Drența și Marin Gheorghe Zlavlog au primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. Vasile Budelecan a fost distins cu Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, Doru Ciocan a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar Răzvan Bob a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. De asemenea, primarul comunei Șintereag, Ioan Bob, corul parohial și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși din împrejurimi, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Scurt istoric

Localitatea Blăjenii de Jos, cunoscută în trecut sub denumirile de Blasendorf și Brașfalăul de Jos, este atestată documentar la data de 21 iunie 1434, într-un hrisov referitor la proprietăți funciare dobândite de nobili locali. Existența vechii denumiri în limba germană sugerează prezența, în trecut, a unei comunități săsești pe acest teritoriu.

Prima biserică ortodoxă din sat, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost ridicată în jurul anului 1768, prin contribuția credincioșilor. Informația este confirmată de antimisul sfințit de Episcopul Dionisie Novacovici, care poartă această dată. Construită din cărămidă și acoperită cu șindrilă, biserica veche purta amprenta stilului romanic tradițional.

Încă din anul 1909 s-au făcut demersuri pentru construirea unui nou lăcaș de cult. Acestea s-au concretizat între anii 1986–1992, în timpul păstoririi părintelui Vasile Vultur, prin implicarea exemplară a credincioșilor și a epitropului Vasile Runcan. Actuala biserică, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, construită sub formă de navă, este realizată din beton și cărămidă, fiind acoperită cu tablă zincată. Lucrările de zidărie și tâmplărie s-au desfășurat între anii 1986 și 1988, cu meșteri din Nimigea de Jos.

Pictura murală, în tehnica frescă, a fost executată între anii 1987–1992 de către pictorul bisericesc Simion Seșerman, originar din Mănăstirea Humorului. În aceeași perioadă, iconostasul și strănile au fost realizate de meșterii Gheorghe și Dorina Someșan, din Mureșenii Bârgăului. Sfințirea sfântului lăcaș a avut loc la 30 august 1992, fiind oficiată de către Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, pe atunci fiind Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

În ultimii ani, sub coordonarea părintelui paroh Anchidim Fetinca, au fost realizate ample lucrări de restaurare și înfrumusețare, atât la interior, cât și la exterior. Acestea au constat în refacerea integrală a Sfintei Mese, înlocuirea mobilierului bisericesc, montarea de policandre noi, schimbarea geamurilor și a pardoselii. La exterior, biserica a fost renovată complet: s-a înlocuit acoperișul, s-a montat o cruce nouă, clopotele au fost recondiționate, curtea a fost pavată, iar în incintă a fost construit un Altar de vară.

Toate aceste lucrări au fost posibile prin jertfelnicia credincioșilor parohiei, a fiilor satului, a altor binefăcători, precum și cu sprijinul autorităților locale din comuna Șintereag, de care aparține administrativ-teritorial localitatea Blăjenii de Jos. În urma acestor ample lucrări, în Duminica a 10-a după Rusalii (a vindecării lunaticului), 17 august 2025, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Menționăm, totodată, că în localitatea învecinată, Blăjenii de Sus, s-a născut vrednicul de pomenire Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului (1882–1955).

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului