Resfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Cornești, Protopopiatul Gherla

În Duminica a 25-a după Rusalii (a samarineanului milostiv), 16 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă din comuna Cornești, Protopopiatul Gherla, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

De la ora 8:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificată între anii 1960–1963. Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Gherla – preotul Iulian Paul Isip, preotul paroh Ioan Zosin Jula, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care, pornind de la pilda samarineanului milostiv, a explicat că Domnul Iisus Hristos este adevăratul Samarinean milostiv, Cel care S-a întrupat pentru mântuirea noastră. Ierarhul a arătat că milostenia și credința sunt mijloacele prin care omul se poate mântui, iar Hristos, prin Sfintele Taine ale Bisericii, ne tămăduiește de suferințele și rănile provocate de cel rău și de păcat.

„Cu multă înțelepciune, părinții Bisericii au rânduit ca această Evanghelie să se citească acum, când începe Postul Crăciunului, pentru că postul acesta ne aduce aminte că Samarineanul milostiv, care este Domnul Iisus Hristos, S-a coborât din cer și S-a născut în ieslea din Betleem pentru a noastră mântuire. Noi, fiind răniți de diavolul, Hristos ne tămăduiește și ne duce la casa de oaspeți, aici, la Biserică, și ne lasă Sfintele Taine, care ne tămăduiesc de suferința noastră și ne mântuiesc. (…) Samarineanul milostiv, care l-a luat din șanț, de lângă drum, pe cel rănit de tâlhari și l-a dus la o casă de oaspeți, așa cum a venit prima dată, va reveni a doua oară pentru noi, pentru toți păcătoșii”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. La chinonic, cântărețul parohiei Augustin Moldovan, tânăra interpretă Maria Larisa Trifan și Grupul „Tradiții ormănene” au interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Ioan Zosin Jula a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe parohul Ioan Zosin Jula. Domnul Adrian Tarța a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, domnul Andrei Pop a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, domnul Ioan Vădean a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni și domnul Gherasim Pop a primit „Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a creștinului”. Mai mulți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși din împrejurimi, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei. Printre cei prezenți s-a aflat și prof. univ. dr. Ioan Bolovan – membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca și membru în Adunarea Națională Bisericească.

Scurt istoric

Localitatea Cornești este menționată pentru prima dată în Monografia județului Solnok-Dăbâca, în jurul anului 1306, sub denumirea de Cend, iar din anul 1924 apare consemnată cu numele actual, Cornești. Satul Cornești este reședința comunei omonime, care cuprinde localitățile Bârlea, Igriția, Lujerdiu, Morău, Stoiana, Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Tioltiur. Din punct de vedere administrativ-bisericesc, Cornești este arondat ca filie la Parohia Tiocu de Jos, Protopopiatul Gherla.

În secolul al XVIII-lea, aici exista o biserică de lemn, demolată în anul 1961. Ulterior, între anii 1960–1963, în timpul păstoririi părintelui Alexandru Spinciu, a fost ridicată actuala biserică, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Lăcașul a fost construit în întregime din piatră, o parte semnificativă provenind de la Tiocu de Jos, cu prilejul mutării vechii biserici din cimitir. Slujba de sfințire a avut loc la 10 noiembrie 1963, fiind săvârșită de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu.

Pictura interioară a fost realizată între anii 2010–2012 de către pictorii Emanuel Bumb (în Sfântul Altar) și Adrian Mihu (în nava bisericii). Binecuvântarea lucrărilor de pictură a fost oficiată la 9 decembrie 2012 de către vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul), pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, conform actului de sfințire.

În data de 14 noiembrie 2020, Preasfințitul Părinte Benedict, astăzi Episcopul Sălajului, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a binecuvântat lucrările efectuate la biserică și casa parohială.

În ultimii ani, prin implicarea părintelui paroh Ioan Zosin Jula și prin jertfelnicia micii comunități parohiale, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare, atât la interior, cât și la exterior. Astfel, a fost montată o nouă Sfântă Masă din piatră, pardoseala a fost placată cu travertin, iconostasul și icoanele au fost recondiționate, iar mobilierul bisericesc a fost înnoit. Scara și stâlpii interiori au fost îmbrăcați în lemn, ușa de la intrare a fost înlocuită cu una din stejar masiv, turnul bisericii a fost refăcut, structura clopotelor a fost schimbată, iar acoperișul a fost restaurat integral. De asemenea, întreaga biserică a fost zugrăvită, scările exterioare au fost placate cu granito-gresie, trotuarele și curtea au fost reamenajate, gardul a fost refăcut, iar în apropiere s-a construit un nou spațiu tehnic.

În urma acestor ample lucrări, în Duminica a 25-a după Rusalii (a samarineanului milostiv), 16 noiembrie 2025, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului