Resfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Jichișu de Jos, protopopiatul Dej

În Duminica a XX-a după Rusalii, 19 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Jichișu de Jos, protopopiatul Dej, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult.

Resfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

De la ora 08:30, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de cult care, în ultimii ani, a trecut printr-un proces de restaurare și înfrumusețare atât la exterior, cât și la interior. Conform rânduielii tipiconale prevăzute în astfel de momente, Părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat lăcașul de închinare prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaștele Sfântului Mucenic Gurie, parohul comunității de aici, preotul Ioan Georgiu, fiind rudă și apropiat al fostului episcop al Devei și Hunedoarei, Gurie Georgiu, al cărui sfânt ocrotitor era mucenicul Gurie.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

În continuare, pe o scenă amplasată în proximitatea lăcașului de cult, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, având alături în rugăciune un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Dej – părintele Ioan Buftea, fostul protopop de Gherla – părintele Moraru Ioan, slujitor la altarul Bisericii din Jichișu de Jos în perioada 1968 – 1972, preotul Săsăreanu Ioan – preot îmbisericit la Biserica Delea Veche din Capitală și fiu al satului, preotul Liviu Cozma – parohul Bisericii „Sfântul Arhanghel Mihail” din cartierul clujean Mărăști și fiu al satului, arhidiaconul Ionuț Koblicska – slujitor la altarul Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena” din Cluj-Napoca, preotul paroh din Jichișu de Jos – părintele Ioan Georgiu, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice rânduite pentru această duminică (Luca 7, 11-16), Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Efemeritatea vieții noastre“. În cadrul acestuia, Înaltpreasfinția Sa a accentuat importanța adoptării unei bune conduite morale, având în vedere iminentul sfârșit al vieții.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, Mitropolitul Andrei a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei-Răzvan Botcă pe seama parohiei Țentea, protopopiatul Beclean.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj. La momentul chinonicului, interpreta Ioana Breda-Morar a interpretat mai multe pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Ioan Georgiu a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare și i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României.

Totodată, în semn de recunoaștere a întregii activități pastorale și administrative, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit întru iconom pe preotul paroh Ioan Georgiu, cu dreptul de a purta brâu roșu. De asemenea, cântărețul bisericesc Lascău Ionel, care a împlinit anul acesta 55 de ani de activitate la strana bisericii parohiale, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. Doamnei Daniela Cozac, binefăcătoare, i-a fost acordat Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. Domnului Ilie Orlando Nicoară i-a fost acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Totodată, mai mulți ctitori și binefăcători au primit Diplome de aleasă cinstire, în frunte cu doamna preoteasă Antonia Ana-Maria Georgiu.

La slujbă au participat oficialități locale și militare, fii ai satului și numeroși credincioși, o parte din ei fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Scurt istoric

Prima menţiune documentară a satului datează din 1292 sub numele de Gykynus.

În 1658, satul avea preot. Aceasta o atestă o statistică în 1695, menționând pe clericul Gligoraș , cunoscut în 1733 din conscriptia Klein.

O biserică de lemn a fost construită în 1787 şi a dăinuit până în 1913.

Între 1912-1913, pe un teren dăruit de Mate Triff, a fost construită o biserică de zid, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril”, binecuvântată în 29 iunie de preotul P. Petrișor. În anul 1938, biserica a fost renovată, reparată și înfrumusețată cu pictură de prof. Vasile Hudici.

A fost sfințită în 12 noiembrie 1933 de Episcopul Iuliu Hossu, resfințită în 27 septembrie 1970 de Episcopul Teofil Herineanu și, din nou, în 18 octombrie 1992, de episcopul-vicar de atunci al Arhiepiscopiei Clujului, Irineu Pop Bistrițeanul.

Ultimele lucrări, realizate în cei 5 ani de păstorire a actualului paroh Ioan Georgiu, au însumat următoarele: înnoirea Sfintei Mese, introducerea sistemului de încălzire prin pardosea, refacerea scării de acces spre pod, schimbarea mobilierului bisericesc cu unul din lemn masiv, înlocuirea uşilor, a obiectelor de cult, refacerea acoperişului, subzidiri punctuale, placarea soclului şi a scărilor exterioare cu marmură, ridicarea a două troiţe în faţa bisericii, precum şi amenajarea curţii şi împrejmuirea acesteia. Totodată, o icoană a Maicii Domnului Pantanassa a fost pusă spre închinare.

Text: Dragoș Stroian

Foto: Dragoș Stroian și Daniel Criste