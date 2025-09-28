Resfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mica

În Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată), 28 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea parohială din Mica, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

De la ora 8:30, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificată între anii 1931–1934. Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de sfinți mucenici.

În continuare, pe un podium special amenajat în curtea bisericii, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, preotul paroh Raul Ioan Glodean, starețul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej – protosinghelul Rafail Kozma, starețul Mănăstirii Legii – protosinghelul Nectarie Turi și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, în care este relatată pescuirea minunată, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Muncă și rugăciune”, subliniind importanța acestor două virtuți pentru dobândirea mântuirii.

„Am plecat de la Evanghelia auzită astăzi: Apostolii Domnului toată noaptea s-au trudit și nu au prins nimic. Au muncit toată noaptea și nu au realizat nimic. De ce? Pentru că nu s-au rugat. Rugăciunea și munca, cele două virtuți care trebuie înfrățite. Ora et labora – dicton avut și de călugării benedictini”, a arătat ierarhul.

Mitropolitul a subliniat că prezența la biserică este primul pas spre această îmbinare a rugăciunii cu munca zilnică: „Duminica, la biserică, sunt prezenți cam 10% dintre cei care se declară creștini. Ar fi bine dacă dumneavoastră, misionarii noștri, i-ați convinge și pe ceilalți că este tare folositor să se roage duminica și apoi, toată săptămâna, să muncească, iar Dumnezeu le va răsplăti munca”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a făcut referire la învățătura Sfântului Apostol Pavel din a doua Epistolă către Tesaloniceni, subliniind necesitatea muncii: „Sfântul Apostol Pavel a observat că mulți tesaloniceni nu mai munceau, așteptând doar să vină Împărăția cerurilor. Sfântul Pavel s-a supărat pe ei și le-a scris: «Dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce!» (II Tesaloniceni 3, 10). Așadar, nici rugăciune fără muncă, dar nici muncă fără rugăciune!”.

IPS Andrei a evidențiat că de două mii de ani aceste două virtuți sunt împletite în viața creștinilor: „Așa au gândit părinții noștri, și în felul acesta, de două mii de ani, sunt îngemănate aceste două virtuți. Concret, dumneavoastră vedeți că biserica arată frumos după o muncă harnică și după investițiile făcute. Noi, cei ce am venit astăzi, tare ne bucurăm și spunem, asemenea vechilor creștini, că rugăciunea și munca trebuie să meargă mână în mână.”

La finalul predicii, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să devină mesageri ai acestei învățături: „Vă facem mesagerii acestei învățături și poate îi veți convinge și pe ceilalți să vină la biserică”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej. La chinonic, interpreta de muzică populară Cristina Beldean Moșuțan a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Raul Ioan Glodean a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, Înaltpreasfinția Sa a primit o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe parohul Raul Ioan Glodean. Domnul Roland Tiberiu Zelencz, primarul comunei Mica, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. Domnul Petrov Alexandru, consilier bisericesc, a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni a fost acordat domnului Moldovan Cosmin Dan, epitrop al Bisericii Mica, precum și domnului Reman Mircea, epitrop al Filiei Dâmbu Mare. Domnii Mișca Liviu Iosif și Baciu Vasile, consilieri bisericești, au fost distinși cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. De asemenea, membrii Consiliului și Comitetului Parohial, doamna preoteasă Bianca Roxana Glodean și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților civile și militare, a fiilor satului și a numeroși credincioși din împrejurimi, mulți fiind îmbrăcați în straie populare.

Scurt istoric

Localitatea Mica, aflată în proximitatea oraşului Dej, este atestată documentar în anul 1330.

Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost construită între anii 1931–1934 de meșterul Ioan Hognogi din Dej, după proiectul inginerului Ioan Silași, prin contribuția credincioșilor și cu sprijinul familiei Ioan și Ana Moldovan din Sânmărghita.

De-a lungul timpului, lăcașul de cult a fost supus mai multor lucrări de întreținere și restaurare. Între anii 2000–2003, în timpul păstoririi preotului Gheorghe Ciui, biserica a fost împodobită cu pictură, în tehnica tempera grasă, executată de Constantin, Emanuel și Liviu Bumbu din Cășeiu. De asemenea, a fost înzestrată cu un nou iconostas, strane și tetrapoade sculptate de meșterul Nicolae Câmpean din Dej. La finalul acestor lucrări, la data de 7 septembrie 2003, biserica a fost resfințită de Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ultimele lucrări majore de restaurare și înfrumusețare au fost binecuvântate la data de 1 aprilie 2018 de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei al Clujului.

În ultimii șase ani, sub coordonarea părintelui paroh Raul Ioan Glodean, au fost realizate ample lucrări de renovare și înfrumusețare, atât la interior, cât și la exterior. Acestea au constat în repararea completă a exteriorului, înlocuirea geamurilor, placarea pardoselii cu granit, montarea de uși din stejar masiv, instalarea unui sistem automatizat pentru clopote și amenajarea unui spațiu pentru pangar. Sfânta Masă a fost înlocuită cu una din granit, mobilierul bisericesc a fost completat cu bănci din stejar sculptat, iar curtea a fost pavată și înfrumusețată. Monumentul istoric a fost recondiționat, iar în incintă au fost ridicate două troițe.

Toate aceste lucrări au fost posibile prin jertfelnicia credincioșilor parohiei, a fiilor satului și a altor binefăcători, precum și cu sprijinul Primăriei comunei Mica și al Secretariatului de Stat pentru Culte. În urma acestor ample lucrări, în Duminica a 18-a după Rusalii, 28 septembrie 2025, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Din punct de vedere administrativ-bisericesc, de Parohia Mica aparține și filia Dâmbu Mare, cele două comunități fiind păstorite de preotul paroh Raul Ioan Glodean.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului