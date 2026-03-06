,,Respectul începe de acasă.” | campanie de luptă împotriva violenței domestice

Respectul începe de acasă – sportul și comunitatea, unite împotriva violenței domestice

Într-o societate care își dorește să fie cu adevărat sănătoasă, respectul, grija și responsabilitatea față de cei de lângă noi trebuie să fie valori trăite zi de zi. Din păcate, realitatea ne arată că nu toate casele sunt locuri ale liniștii și ale siguranței. Pentru multe persoane, în special pentru femei și copii, locul care ar trebui să fie cel mai ocrotitor se transformă uneori într-un spațiu al fricii și al suferinței. Violența domestică rămâne una dintre rănile adânci ale societății contemporane, iar combaterea ei nu poate fi doar responsabilitatea instituțiilor, ci a întregii comunități.

În acest spirit al solidarității și al responsabilității sociale, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, echipa de handbal masculin a Clubului Universitatea Cluj și Radio Renașterea și-au unit forțele pentru a transmite un mesaj puternic: violența nu poate avea loc într-o societate care prețuiește demnitatea umană. Prin această colaborare, sportul, administrația locală și vocea comunității se întâlnesc într-o inițiativă menită să aducă sprijin celor care au nevoie de ajutor și de încurajare.

Un moment simbolic al acestei campanii va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00, la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, unde publicul este invitat să participe la un meci special al echipei de handbal masculin a Universității Cluj. Nu este doar un eveniment sportiv, ci și o chemare la solidaritate. În acea zi, fiecare bilet cumpărat, fiecare loc ocupat în tribună și fiecare aplauz oferit echipei va deveni, în același timp, un gest de sprijin pentru victimele violenței domestice.

Sportul are o forță aparte: aceea de a aduna oamenii în jurul unor valori comune. Fair-play-ul, respectul pentru adversar, spiritul de echipă și disciplina sunt lecții care se învață pe terenul de joc, dar care trebuie să se regăsească și în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, implicarea sportivilor într-o astfel de campanie transmite un mesaj puternic către întreaga comunitate: respectul și demnitatea trebuie apărate nu doar în competiție, ci și în familie, în relațiile dintre oameni, în modul în care ne raportăm unii la alții.

Cei care doresc să susțină această inițiativă o pot face nu doar prin prezența la meci, ci și prin achiziționarea de bilete reale sau bilete-donație, contribuind astfel direct la sprijinirea persoanelor afectate de violența domestică. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a sprijini victimele abuzurilor, oferindu-le ajutorul de care au nevoie pentru a găsi curajul de a merge mai departe.

Astfel de gesturi, chiar dacă par mici, pot avea o putere extraordinară. Ele arată că o comunitate unită nu rămâne indiferentă la suferința celor din jur și că solidaritatea poate deveni un sprijin real pentru cei care trec prin momente grele.

De aceea, invitația noastră este una simplă și sinceră: adresată atât celor care pot veni sâmbătă la Sala Sporturilor „Horia Demian”, susțineți echipa de handbal masculin a Universității Cluj și, în același timp, susțineți o cauză care ne privește pe toți, dar și celor care nu pot ajunge, prin implicarea in campania de susținere on-line. Prin prezența și implicarea noastră putem transmite un mesaj clar: violența nu își are locul în comunitatea noastră, iar respectul începe întotdeauna de acasă.