Restaurantul studențesc Juventus al UBB, renovat și modernizat

Studenții Universității Babeș-Bolyai care aleg să mănânce la restaurantul studențesc Juventus din Complexul Universitar „Prof. univ. dr. Iuliu Hațieganu” beneficiază, din această toamnă de condiții excelente, cafeteria fiind recent renovată și modernizată.

Lucrările de modernizare, în valoare de 405.000 lei, au fost realizate în timpul vacanței de vară și au inclus renovarea completă a sălii de mese și a spațiilor sanitare, înlocuirea mobilierului, dar și schimbarea întregului concept al restaurantului.

„Am încercat să le oferim studenților condiții demne de universitatea și orașul în care studiază. Este una dintre cele mai moderne cafeterii studențești din oraș am încercat să o punem în acord inclusiv cu linia strategică „UBB Goes Green” a universității noastre, astfel încât noua cafeterie are și un perete viu, de tip grădină verticală. Încercăm să le oferim studenților condiții cât mai bune, atât în ceea ce privește desfășurarea activităților academice, educaționale, cât și în privința timpului liber și a vieții de zi cu zi. E un semn firesc de civilizație, iar păstrarea acestor condiții depinde în foarte mare măsură și de ei, de studenții care folosesc spațiile universității și care avem încredere că le vor trata cu aceeași responsabilitate, iar când/dacă apar probleme – lucru inevitabil pentru o comunitate cât un «oraș» al României (al doilea oraș în județ, după Cluj-Napoca) – să ni le semnaleze rapid pentru a le rezolva împreună”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.