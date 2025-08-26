Restructurarea rețelei școlare, începând cu anul școlar 2025-2026

Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea Legii învățământului preuniversitar, nr. 198/2023, care prevăd reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2025–2026, Anexă la O.M.E.C. nr. 5197/06.08.2025, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, a propus Ministerului Educației și Cercetării următoarele forme de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar care nu mai îndeplinesc condițiile pentru a funcționa cu personalitate juridică începând cu 1 septembrie 2025:

La nivelul municipiului Dej:

Grădinița cu Program Prelungit „Junior” Dej devine structură la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej;

Grădinița cu Program Prelungit „Junior” Dej Structura 1 devine structură la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej.

Grădinița cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla și Grădinița cu Program Normal „Veseliei” Structura 1 Gherla devin structuri la Grădinița cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Gherla cu denumirile Grădinița cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Structura 3 Gherla și Grădinița cu Program Normal „Arici Pogonici” Structura 4 Gherla;

Liceul Tehnologic Gherla devine structură la Liceul Toeretic „Ana Ipătescu” Gherla.

Școala Profesională Răscruci, com. Bonțida devine structură la Școala Gimnazială Bonțida, com. Bonțida.

Școala Gimnazială Luna de Sus, com. Florești devine structură la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, com. Florești.

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Turda devine structură la Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” Turda cu denumirea Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” Structura 1 Turda;

Grădinița cu Program Prelungit „Poiana cu Castani” Turda și Grădinița cu Program Prelungit „Poiana cu Castani” Structura 1 Turda devin structuri la Grădinița cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Turda cu denumirile Grădinița cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Structura 4 Turda și Grădinița cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Structura 5 Turda;

Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” Turda devine structură la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda;

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda și Școala Primară Waldorf Turda devin structuri la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda;

Școala Profesională Poiana Turda devine structură la Colegiul Tehnic Turda.

Creșa cu Program Prelungit „Veronica” Structură Cluj-Napoca devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca;

Creșa cu Program Prelungit „Motanul Încălțat” Cluj-Napoca devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca;

Creșa cu Program Prelungit „Martinel” Structura 1 devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca;

Grădinița cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca devine Structură la Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca;

Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” Structura 1 Cluj-Napoca devine Structură la Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare” Cluj-Napoca cu denumirea Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare” Structura 2 Cluj-Napoca;

Grădinița cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-Napoca, nivelul preșcolar, grupele cu program normal vor fi preluate de către Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca;

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca este preluat de Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca.

Scopul acestor reorganizări vizează optimizarea rețelei școlare la nivelul județului Cluj, în contextul actualului cadru legislativ, respectarea criteriilor de funcționare a unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică prevăzute de lege, reducerea cheltuielilor prin consolidarea unităților de învățământ preuniversitar de stat sub pragul minim de elevi, precum și asigurarea calității actului educațional și a continuității procesului instructiv-educativ.

Rețeaua școlară a județului Cluj, începând cu anul școlar 2025-2026 va avea mai puțin cu 12 unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.

Precizăm că aceste propuneri de reorganizare respectă cadrul legal în vigoare, sunt rezultatul consultărilor dintre Inspectoratul Școlar Județean Cluj și autoritățile publice locale, iar unitățile rezultate în urma fuziunilor vor fi în măsură să asigure continuitatea educației pentru toți elevii și preșcolarii. Aceștia nu vor fi afectați de acest proces administrativ și își vor continua parcursul educațional în aceleași spații destinate procesului de învățământ.