Revista „Renașterea” – între memorie, liturghie și mărturisire. Un număr dedicat Sfântului Liviu-Galaction de la Cluj

Apărută lunar sub egida Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, Revista Renașterea este una dintre cele mai vechi și prestigioase publicații teologice din România postbelică. Cu o istorie ce începe în 1919, la inițiativa Episcopului Nicolae Ivan, Renașterea rămâne până astăzi o tribună a reflecției teologice, culturale și duhovnicești, păstrând viu cuvântul Bisericii în mijlocul cetății. Publicația este tipărită lunar și se poate procura de la sediul Arhiepiscopiei sau din rețeaua de distribuție a bisericilor parohiale, dar este disponibilă și online, în format PDF, pe site-ul renasterea-cluj.ro.

Numărul din martie 2025 (nr. 3/419, Anul XXXVI, serie nouă) reprezintă un moment editorial cu totul special, fiind dedicat în întregime celui mai nou sfânt al Bisericii Ortodoxe Române: Sfântul Sfințit Mucenic Liviu-Galaction Munteanu de la Cluj. Canonizat în februarie 2025, prăznuit pentru prima dată liturgic pe 8 martie – ziua martiriului său –, părintele Liviu-Galaction este omagiat în paginile revistei printr-o suită de articole documentate, emoționante și profunde.

Deschiderea revistei este marcată de articolul lunar scris de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, care debutează cu o evocare biografică și duhovnicească ce trasează parcursul său exemplar: născut în 1898 la Cristian, doctor în teologie la Cernăuți, profesor și rector la Academia Teologică din Cluj, vicar eparhial, persecutat de regimul comunist, arestat în 1958 și mort în detenție la Aiud în 1961, pentru „vina” de a fi organizat un plan de catehizare a copiilor și adulților.

Părintele Mitropolit adaugă acestui parcurs biografic și evocarea personală care se împletește cu chemarea pastorală. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei subliniază rolul mărturisitor al sfântului în păstrarea catehezei și a credinței ortodoxe în vremuri de prigoană:

„Personal, intuiam ce importantă este cateheza, și duminica la vecernie, de la hirotonie, de 47 de ani, fac cateheză pentru toţi, dar mai ales pentru cei tineri. Nu știu care-i efectul, știe Bunul Dumnezeu. Dar înainte de 1989 am avut și probleme, asupra cărora nu stărui acum. Încă mă uit în sus la Sfântul Liviu-Galaction și-mi vine să intru în pământ, gândindu-mă la preţul ce l-a plătit el pentru ora de religie. Astăzi, avem libertate deplină, dar și secularizarea își spune cuvântul. Copiii fac religie la școală, însă prezenţa lor la Liturghie nu-i suficientă duminica”.

Într-un text poetic și grav, intitulat Casă de sfânt, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, reconstruiește dimensiunea sacră a spațiului în care Liviu-Galaction a locuit între anii 1952–1958, devenit azi loc de pomenire și paraclis:

„De acum putem să punem nume acestui loc – «casă de sfânt». Zidurile încep să vorbească, de-a lungul unei liturghii a cuvântului, despre viață, despre curaj, despre jertfă, dar și despre bucurie.”

Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, subliniază, în articolul său intitulat Sfântul Sfințit Mucenic Liviu Galaction de la Cluj în memoria liturgică a Ortodoxiei, despre faptul că pregătirea canonizării cuprinde și alcătuirea slujbei și a icoanei sfântului.

„În ceea ce privește compunerea textelor liturgice ale Slujbei, Sinaxarului și Acatistului Sfântului Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, Părintele Mitropolit Andrei mi-a încredinţat, această sarcină, dat fiind că sunt profesor de liturgică. Am socotit de cuviinţă că acest proces nu trebuie realizat de unul singur, ci sobornicește. De aceea, am apelat la bunăvoinţa Părintelui Profesor Ioan Chirilă, care studiase viaţa și scrierile Părintelui Liviu-Galaction, și la Părintele Profesor Daniel Mocanu, care este specialist în muzică bisericească și imnografi e ortodoxă. Astfel, după ce am alcătuit proiectul de text liturgic, acesta a fost prezentat și aprobat de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, după care a fost trimis spre a fi analizat de către Comisia liturgică a Sfântului Sinod. Doar după aceea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în ședinţa de lucru din 11-12 iulie din 2024 proiectul de text liturgic care a fost ulterior direcţionat spre Departamentul de carte de cult pentru a fi introdus în cărţile liturgice.”