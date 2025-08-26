Rezultatele la a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat, august 2025

Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat astăzi, 26august 2025, pe site-ul bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținutede către absolvenții studiilor liceale care au susținut probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, în sesiunea august 2025, ca urmare a finalizării etapei de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele finaleau fost afișate prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților atât pe pagina web dedicată, cât și la avizierele celor 4 centre de examen organizate la nivelul județului Cluj, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Cluj, rata de promovare pentru promoția curentă este de 29.64%, cu 2.56% mai mare față de rezultatele afișate inițial (27,08%). De asemenea, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale rata de reușită pentru candidații din promoțiile anterioare, este de 29.10%.A crescut cu 3.79%, după soluționarea contestațiilor, de la25.31%, rata inițială.

Rata cumulată de promovare, în sesiunea august 2025, după etapa de soluționare a contestațiilor este de 29,47%.

Astfel, în sesiunea august 2025 aexamenului național de Bacalaureat, la nivelul județului Cluj, din totalul celor750 de candidați prezenți au promovat 221 de candidați. Dintre aceștia,150 de candidați aparțin promoției 2025, iar 71 de candidațiprovin din promoțiile anterioare.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.