Ritmul inimii in ifosul aghiorit | Constantin Grigore în dialog cu Pr. Iacov Feresuaru

Acest interviu realizat împreună cu arhidiaconul Iacov Feresuaru, viețuitor al Mănăstirii Sihăstria Putnei, este axat în mod deosebit pe ritmul inimii în ifosul aghiorit. Părintele Iacov ne-a vorbit despre stilul de cântare de la Muntele Athos, profund spiritual, auster și meditativ, cu o tradiție orală și scrisă care se întinde pe mai bine de o mie de ani.

Părintele Iacov este absolvent al Facultății de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, iar în prezent masterand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Acesta a viețuit o bună perioadă la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, unde a asimilat stilul și ethosul cântării aghiorite, sedimentat pe o interpretare dincolo de fidelitatea notelor, unde trăirea și rugăciunea lăuntrică iau locul execuției tehnice.

