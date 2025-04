Ritualul primăverii – concert extraordinar cu Robin and the Backstabbers, pe scena Colegiului Academic Cluj

Miercuri, 30 aprilie 2025, ora 19.00

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Remus Grama dirijor

Robin and the Backstabbers soliști

Dacă doriți să descoperiți ritualul primăverii transpus în muzică, atunci Robin and the Backstabbers și dirijorul Remus Grama, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” vă invită la un concert extraordinar ce va avea loc miercuri, 30 aprilie 2025 cu începere de la orele 19.00 la Colegiul Academic. Pentru că pământul își întoarce respirația și mugurii zvâcnesc sub o veche promisiune. Pentru că primăvara nu este o întoarcere, ci un foc care dezvăluie, Robin and the Backstabbers, poposesc pentru prima oara la Cluj-Napoca, alături de orchestra Filarmonicii clujene, pentru o a treia invocare a Ritualului Primăverii. Muzicienii vă propun un concert asemeni unei inițieri, unde sunetul devine ecou al rădăcinilor uitate, iar ritmul precede pașii celor care dansează. Robin and the Backstabbers este o formație românească de pop melodramatic din București, fondată în 2010. Formația s-a bucurat de popularitate încă de la debut, câștigând Premiul Publicului la ediția din 2010 a competiției Stufstock Newcomers. A concertat în toate orașele importante din România (București, Timișoara, Cluj, Galați, Iași, Brașov, Constanța, Târgu Mureș, etc.). Critica de specialitate vorbește despre muzica celor de la Robin and the Backstabbers ca fiind de un „rafinament eclectic” (Chivu, Marius) și „extrem de radio-friendly” (Medesan, Silviu). Un alt element important în economia muzicii semnate de Robin and the Backstabbers îl reprezintă versurile, descrise într-o recenzie drept „memorabile” (Chivu, Marius), aflându-se în „duet permanent cu melodia” (Medesan, Silviu).

Despre dirijor

Remus Grama

Remus Grama este un cunoscut violonist al orchestrei Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș și membru fondator al Cvartetului Bohemia. Este absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, clasa de vioară a profesorului Valeriu Maior. Vocația dirijorală și-a descoperit-o în ultimii ani. S-a făcut remarcat în concerte, începând cu anul 2011, iar de atunci a evoluat, anual, la pupitrul orchestral. A participat la cursurile de măiestrie ale dirijorului Konrad von Abel din Germania și a fost asistent al maestrului Sergiu Celibidache. Din anul 2018 este dirijorul permanent al Rock Classic Chamber Orchestra din München, ansamblu conceput și finanțat de violonistul Vlad-Valentin Popa, cu care are la activ trei concerte care au contribuit la crearea reprezentației „Rock the Symphony”. În acest concept de spectacol, alătură trupa rock orchestrei simfonice, cu care realizează spectacole de succes în colaborare cu mai multe filarmonici din România. Între anii 2020-2021, Remus Grama s-a făcut din nou remarcat la pupitrul Concert Band-ului Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, o formație inovatoare alcătuită doar din suflători și percuție. Alături de aceștia, dirijorul a prezentat publicului, de la colinde și piese celebre de Crăciun, la muzică de film, pop și rock, culminând cu concertul „We Will Rock You” în care au fost interpretate hiturile celebrelor trupe rock și metal, printre care Deep Purple, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, AC/DC și Metallica. Unul din proiectele importante care se află pe cartea de vizită a dirijorului Remus Grama este și cel ce poartă titlul Vița-de-Vie „În Corzi” (2018), o colaborare cu celebra trupă rock românească, cu care a concertat mai apoi, într-o colaborare de mare succes cu Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” atât pe scena Colegiului Academic, cât și pe cea a Electric Castle în 2023.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”