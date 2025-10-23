Roadele duhovnicești ale cântării bizantine | Constantin Grigore în dialog cu teologul Pop Vlăduț

Pop Marian-Vlăduț este un teolog care îmbină armonios vocația slujirii prin muzică cu misiunea liturgică a oricărui psalt: aceea de a insufla duhul autentic al cântării bizantine. Membru al grupului psaltic Iacov Protopsaltul și administrator al căminului Renașterea, domnul Pop ne poartă, prin melos și cuvânt, în universul profund al cântării bizantine.
În dialogul nostru, ne-a vorbit cu sinceritate și pasiune despre scopul esențial al cântării psaltice în tradiția ortodoxă, acela de a uni în Duhul Sfânt și de a aduce liniște inimii în mijlocul tumultos al lumii. Am aflat și despre activitatea sa de la Biserica Valea Fânațelor, un loc în care rugăciunea și osteneala se împletesc cu privegherea de noapte, dar și despre primii săi mentori care i-au insuflat dragostea pentru arta muzicii psaltice.
Un invitat care ne amintește că frumusețea adevărată se regăsește în simplitatea cântării liturgice și în dăruirea cu care aceasta este interpretată, cu simplitate și smerenie.
Duhul privegherilor de noapte – Constantin Grigore în dialog cu psaltul și iconarul Pîntea Marin
Pîntea Marin este dirijorul Grupului psaltic Iacov Protopsaltul, o prezență discretă și pilduitoare în peisajul duhovnicesc - un om în care se împletesc armonios rânduiala cântării psaltice cu meșteșugul icoanei și cu dorul de Dumnezeu ce se arată prin priveghere și...