Rolul alimentației sănătoase în combaterea obezității infantile

În ediția de săptămâna trecută am discutat despre un subiect foarte controversat și îngrijorător și anume – Obezitatea infantilă. Din păcate, România se clasează pe locul al doilea în Europa în ce privește obezitatea la copii, iar daca nu se vor lua masuri, lucrurile se vor inrăutăți și mai mult pe viitor.

În ediția de astăzi a emisiunii ne vom opri asupra importanței alimentației de zi cu zi și a impactului asupra stării noastre de sănătate. Mai pe scurt, cum ne poate ajuta alimentatia sa prevenim obezitatea, surplusul de kilograme si bolile adiacente aparute in urma obezitatii.

Unul dintre cei mai importanti si mai relevanti factori in determinarea starii de sanatate sau de boala, este alimentatia de zi cu zi. Asadar, cu cat acordam o grija mai mare la ceea ce mancam si consumam in fiecare zi, cu atat asta va face in timp diferenta intre un organism sanatos si unul bolnav. Alti factori importanti in determinarea unei greutati normale si a unei stari de sanatate optime, sunt si activitatea fizica si odihna.

Dar, sa le luam pe rand :

Cum ne ajuta o alimentatie sanatoasa sa prevenim obezitatea si surplusul de kilograme, cat si multitudinea de afectiuni ce vin la pachet cu acestea?

Ce masuri concrete putem lua in acest sens?

Fie ca vorbim de prevenirea obezitatii sau de tratarea ei, exista cateva principii de baza pentru o alimentatie sanatoasa, de care ar trebui sa tinem cont.

Obezitatea infantila este o problema grava ce nu trebuie neglijata!

Odata instalata, obezitatea se trateaza greu, implica costuri ridicate, prin urmare prevenirea ei este o problema de sanatate publica. Componenta educationala este esentiala, iar adultii nu numai ca hranesc generatia viitoare, dar sunt exemplele pe care cei mici le vor urma.

Parintii sunt in primul rand responsabili de implementarea acestor masuri, despre care am discutat in editia de astazi a emisiunii, de implementarea unei alimentatii sanatoase si a unui stil de viata sanatos, ei trebuie sa fie principalii promotori ai unui stil de viata sanatos si totodata un exemplu pentru copiii lor.

Raluca Topan – Nutriționist-Dietetician

