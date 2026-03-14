Românce în istorie: Natalia Manoilescu Dinu a dovedit că femeile pot contribui substanțial la gândirea teologică

Cu exact 106 ani în urmă se năștea, la București, Natalia Manoilescu Dinu. Tatăl ei, profesorul Mihail Manoilescu, a marcat gândirea economică internațională, dar vocația fiicei a fost teologia: a devenit ucenica Sf. Pr. Dumitru Stăniloae atât în plan duhovnicesc, cât și academic.

Tânăra a studiat în paralel, la București, atât teologia, cât și filosofia. Din păcate, instaurarea regimului comunist i-a tăiat aripile în plan academic.

Tatăl ei a murit în temnița de la Sighet, considerat indezirabil de noul regim din România, iar ea, la începutul anilor 1950, a fost suplinitoare la Liceul „Iulia Hasdeu” din Capitală. Spirit enciclopedic, preda Limba și literatura română, Geografia, Istoria și Științele naturii.

După ce a fost alungată și de la liceu din motive politice, s-a concentrat pe viața casnică, alături de soțul ei, Valeriu Dinu.

O dovadă a capacității ei intelectuale a fost crearea, la rugămintea soțului, a unui manual ultraspecializat pentru angajații Comitetului de Stat al Apelor, după care au învățat generații întregi de elevi.

Teologia ca vocație în comunism

Chiar dacă regimul comunist nu i-a permis să-și dezvolte cariera, Natalia Manoilescu Dinu nu a renunțat la vocația ei: gândirea teologică. Una dintre cărțile pe care le-a scris, „Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă”, a fost prefațată de Părintele Dumitru Stăniloae.

Când Părintele Dumitru Stăniloae s-a mutat la București, a devenit ucenica lui duhovnicească, practicând Rugăciunea inimii și având darul lacrimilor, conform unei mărturii a fiului ei, Mihai Dinu.

Cea mai importantă scriere a Nataliei Manoilescu Dinu este „Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii”, pe care Pr. Constantin Coman, editorul lucrării, a comparat-o, din punct de vedere al anvergurii teologice, cu opera Pr. Dumitru Stăniloae.

Cartea „Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă” a fost reeditată la Editura Spandugino și se găsește în librării.

