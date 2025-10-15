Romanian Symphony Orchestra reunește la Cluj muzicienii români și concertează în premieră în sala Héritage, sub bagheta lui Gabriel Bebeșelea

Unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din străinătate se reunesc cu muzicieni români din țară într-o orchestră care să reprezinte România în lume, valorificând astfel resursa românească dispersată și recontextualizând-o. Acest nou ansamblu se intitulează Romanian Symphony Orchestra și va debuta la Cluj-Napoca în data de 7 noiembrie, cu un concert extraordinar realizat sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea. Evenimentul va avea loc în noua sală Héritage și va da startul turneului internațional Way to Kölner Philharmonie. Biletele se pot achiziționa de pe entertix.ro la preț de early bird doar până în data de 23 noiembrie.

Romanian Symphony Orchestra este varianta extinsă a Romanian Chamber Orchestra, “echipa națională a muzicienilor români”, înființată în 2019 sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. Ansamblul a primit, în ianuarie 2025, Premiul de excelență al Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România.

Way to Kölner Philharmonie debutează la Cluj

Turneul internațional Way to Kölner Philharmonie al Romanian Symphony Orchestra este mai mult decât un proiect muzical. Este un proiect cultural de anvergură, care combină diplomația culturală cu excelența artistică, oferind atât publicului din Cluj-Napoca, cât și publicului german și comunității românești din Germania, o experiență muzicală profundă și reprezentativă, la împlinirea a 145 de ani de relații diplomatice între cele două țări.

Într-un context global de fragmentare și instabilitate, cultura devine un instrument esențial de identitate, reprezentare și coeziune. (Cristian Andriș, director artistic al Romanian Symphony Orchestra)

Turneul este gândit ca un proiect de lungă durată, punând bazele unei serii de evenimente menite să celebreze identitatea culturală românească în România și Germania, continuând consolidarea relațiilor bilaterale la nivel artistic. Tema centrală a turneului este destinul – un concept explorat atât prin repertoriul ales, cât și prin legătura dintre România și Germania (o legătură construită în timp și în mod bidirecțional – Transilvania parte a Imperiului Habsburgic, monarhia de sorginte germană, sașii așezați în Transilvania etc.).

Startul turneului se va da în data de 7 noiembrie 2025, când Clujul va deveni scena unei întâlniri muzicale de neuitat. Unicitatea evenimentului este dată și de faptul că, odată cu acest concert, debutează în fața publicului un nou ansamblu – Romanian Symphony Orchestra, varianta simfonică a Romanian Chamber Orchestra, orchestră recunoscută și apreciată pe plan național și internațional.

În minunata sală Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, Romanian Symphony Orchestra va lăsa moștenire Clujului o seară de excepție, sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea. Programul pornește de la energia specifică „Dansurilor populare românești” de Béla Bartók și continuă cu noblețea și profunzimea „Dublului concert” de Johannes Brahms, în care doi soliști de talie internațională, violonista Ioana-Cristina Goicea și violoncelistul Benedict Klöckner, se vor întâlni într-un dialog muzical intens și emoționant. Seara va culmina cu una dintre cele mai puternice și mai dramatice creații ale muzicii universale – Simfonia a V-a de Beethoven, cunoscută drept Simfonia destinului, subliniindu-se astfel tema centrală a turneului. Lucrarea reflectă un destin zbuciumat, dar și o victorie a spiritului creator asupra limitărilor impuse de realitate.

În afară de Ioana-Cristina Goicea și Benedict Klöckner, alți soliști ai turneului sunt Luminița Marin (violă) și Sergio Pires (clarinet).

În august 2024, Romanian Chamber Orchestra a avut un turneu intitulat Way to Concertgebouw, punctul culminant al acestuia fiind reprezentat de concertul pe care ansamblul l-a avut într-una dintre cele mai importante săli de spectacole din lume – Concertgebouw Amsterdam. Concertul a fost sold out cu două luni înainte de spectacol, ansamblul bucurându-se după fiecare piesă de minute lungi de ovații și aplauze în picioare.

Despre Romanian Symphony Orchestra

Reunirea unor muzicieni de excepție sub egida Romanian Symphony Orchestra, dirijată de maestrul Gabriel Bebeșelea, aduce împreună expertiza națională și internațională, încurajând dialogul cultural între generații și spații geografice, din orchestră făcând parte 52 de muzicieni români din diasporă și din țară.

Proiectul nostru se remarcă printr-un caracter de originalitate atât în componența artistică, cât și în conceptul general de promovare a culturii muzicale românești. Reunirea, sub egida Romanian Symphony Orchestra, a unora dintre cei mai valoroși muzicieni români din țară și din diasporă, într-un format de turneu internațional, este un demers artistic cu puternică valoare simbolică. Orchestra devine un simbol al unității românilor, o punte muzicală între cele două Românii. (Cristian Andriș, director artistic Romanian Symphony Orchestra)

Romanian Symphony Orchestra (începând cu 2025, la Cluj), Romanian Chamber Orchestra și Romanian String Quartet fac parte din același proiect de suflet născut din dorința muzicienilor români din diasporă de a reprezenta și promova România în lume, prin artă și cultură, adevărate “echipe naționale ale muzicienilor” constituite din unii dintre cei mai reprezentativi artiști români. Cu toate că proiectul a debutat în 2019, acesta este, prin valoarea componenților săi și prin contribuția adusă la patrimoniul național, un punct de referință pentru cultura românească și un ambasador cultural al României în lume.

Directorul artistic al ansamblurilor este violistul Cristian Andriș, iar dirijorii orchestrei sunt maestrul Cristian Măcelaru – directorul artistic al Festivalului Internațional George Enescu, dirijor principal al WDR Sinfonieorchester Köln și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței – și Gabriel Bebeșelea – dirijor principal al Filarmonicii George Enescu. Înregistrările ansamblurilor sunt distribuite în întreaga lume prin rețeaua European Broadcasting Union, care cuprinde 69 de posturi din 56 țări, ajungând astfel la unele dintre cele mai importante radiouri de muzică clasică din lume precum BBC3, France Musique sau SWR, și la televiziuni precum TVR sau France 3.

Primul compact disc al Romanian Chamber Orchestra, lansat în 2022 la Editura Casa Radio, a obținut din partea postului Radio România Muzical cel mai înalt calificativ – “Fonoteca de aur” și a fost nominalizat la “Discul anului 2022”.

De-a lungul anilor, ansamblurile au concertat în săli importante precum Concertgebouw Amsterdam, Ateneul Român din București, Rhein-Mosel-Halle Koblenz, Casino de Madrid, Kloster Chorin, în festivaluri de renume precum Festivalul Internațional George Enescu, Choriner Musiksommer, IMUKO Festival, Stretta Concerts Brugg, colaborând cu soliști de renume precum Simon Trpčeski, Benedict Klöckner, Teo Gheorghiu, Bryan Cheng, Carlos Ferreira, Sebastian Bohren și Alexandru Tomescu.

În luna ianuarie 2025, Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM) a oferit ansamblului Romanian Chamber Orchestra un Premiu de Excelență.

Informații despre artiști

Ioana Cristina Goicea, violonistă

Violinista Ioana Cristina Goicea s-a născut în 1992, la București, într-o familie de muzicieni. Este fiica renumitei violoniste Cristina Anghelescu și nepoata pedagogului Aurelian Anghelescu. A absolvit Liceul de Muzică ”Dinu Lipatti” din București, la clasa profesorilor Radu Popescu și Rudolf Stamm. Ulterior, și-a continuat studiile în Germania, la Universitățile de Muzică din Rostock, Leipzig și Hannover, cu profesorii Mariana Sîrbu, Petru Munteanu si Krzysztof Wegrzyn. În prezent, Ioana Cristina Goicea este profesor universitar de vioară la prestigioasa Academie de Muzică și Arte frumoase din Viena (Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien), post obținut în Octombrie 2020, la vârsta de 27 de ani.

Ioana Cristina Goicea este un artist adevărat, și asta este ceea ce contează. Are potențial să devină un star! (Vadim Repin)

Este laureată a Concursurilor internaționale Regina Elisabeta (Bruxelles 2019), Indianapolis (USA 2018) și Fritz Kreisler (Viena, 2014). Este câștigătoarea concursurilor Michael Hill, Deutscher Musikwettbewerb Bonn, precum și a concursurilor internaționale Johannes Brahms și Andrea Postacchini.

A concertat în săli renumite de concert din toata lumea: Concertgebouw Amsterdam, Berlin Konzerthaus, St. Martin-in-the-fields Londra, Ateneul Român, Wiener Konzerthaus, Townhall Auckland, Bozar Brussels, Melbourne Recital Centre, Meistersingerhalle Nürnberg, Shanghai Concert Hall, Konzerthaus Freiburg.

Violonista Ioana Cristina Goicea a concertat ca solistă cu orchestrele Belgian National Orchestra, Nürnberger Symphoniker, NDR Radiophilharmonie Hannover, Auckland Philharmonia, Indianapolis Symphony, Baden-Baden Philharmonic, Südwestdeutsche Philharmonie, Norddeutsche Philharmonie, Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională și Orchestra de Camera Radio, Orchestra Română de Tineret, I Virtuosi Italiani, precum și cu toate orchestrele simfonice din România.

În prezent, cântă pe o vioară J. B. Vuillaume, oferită de un sponsor privat, precum și pe o vioară modernă Jürgen Manthey (Leipzig, 2021).

Benedict Klöckner, violoncelist

S-a născut în 1989, este un violoncelist renumit, apreciat pentru arta sa expresivă și pentru versatilitatea sa. Câștigător a numeroase premii, inclusiv OPUS Klassik 2021, evoluează pe plan internațional alături de orchestre de prestigiu precum Royal Philharmonic Orchestra din Londra, Deutsche Radiophilharmonie și Kremerata Baltica, sub bagheta unor dirijori distinși precum Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle și Cristian Măcelaru.

Klöckner a apărut în săli renumite la nivel mondial, inclusiv la Berlin Philharmonie, Carnegie Hall și Suntory Hall din Tokyo, Philharmonie Paris și Kölner Philharmonie.

Colaborările sale în muzica de cameră includ artiști de renume precum Emanuel Ax, Lisa Batiashvili și Anne Sophie Mutter. Cunoscut pentru promovarea lucrărilor contemporane, el a interpretat în premieră piese precum Dublul concert pentru 2 violoncele de Wolfgang Rihm și Concertul pentru violoncel de Eun Hwa Cho. Înregistrările sale, apreciate pe scară largă de presa internațională, includ colaborări cu Gidon Kremer, Michael Sanderling, Kirill Troussov și Ragnhild Hemsing. În 2023, a lansat un CD cu Sonatele pentru violoncel de Brahms împreună cu YU Kosuge la Sony. Înregistrările sale au fost foarte lăudate de presa internațională și au câștigat premii precum OPUS Klassik și Supersonic Award, printre altele.

Din 2014, Benedict Klöckner este, de asemenea, fondatorul și directorul artistic al „Festivalului Internațional de Muzică Koblenz” (IMUKO) și cântă pe violoncelul istoric “Ex Maurice Gendron”, realizat de Francesco Ruggeri (1680).

Gabriel Bebeșelea, dirijor

Foarte cunoscut și iubit de publicul clujean, Gabriel Bebeșelea este un dirijor dinamic, recunoscut pentru măiestria sa artistică și pentru angajamentul său față de explorarea muzicală. Este dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” din București și director artistic al ”Musica Ricercata”, un ansamblu și un festival dedicate interpretărilor pe instrumente de epocă și practicii istorice informate.

Renumit pentru versatilitatea sa, Bebeșelea se bucură de o carieră internațională în plină expansiune, colaborând cu ansambluri de prestigiu precum Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Antwerp Symphony Orchestra, Barcelona Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Singapore Symphony Orchestra, Aarhus Symphony Orchestra, Tonkünstler Orchestra și Prague Philharmonia, printre altele.

În stagiunea 2024/25, Bebeșelea a debutat cu Shanghai Philharmonic Orchestra, a efectuat un turneu cu Tonkünstler Orchestra și a susținut concerte alături de Romanian Chamber Orchestra, în cadrul Choriner Musiksommer și la Concertgebouw Amsterdam.

Bebeșelea este, de asemenea, un cercetător dedicat și un susținător al redescoperirii capodoperelor muzicale uitate. În 2017, a fondat Musica Ricercata pentru a aduce în lumină aceste lucrări, prezentând muzică de la perioada barocă până la cea modernă. Pasiunea sa pentru redescoperire este evidențiată prin colaborarea cu Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, alături de care a înregistrat oratoriul redescoperit al lui George Enescu, Strigoii, și Pastorale – Fantaisie pour petite orchestre, o lucrare pe care a curatoriat-o personal.

Organizatori și finanțatori:

Acest eveniment de anvergură este organizat de Asociația Scena Muzicală, în colaborare cu Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, și este finanțat de UCIMR, Artexim și Ministerul Culturii.