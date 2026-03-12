Românii din Barcelona, invitați la un recital de pricesne și cântece patriotice

Românii din comunitatea ortodoxă din Barcelona sunt invitați duminică, 15 martie 2026, imediat după Sfânta Liturghie, la un recital de pricesne și cântece patriotice, care va avea loc la Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din capitala Cataloniei.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului cultural „Satul de odinioară” și își propune să ofere românilor aflați departe de țară un moment de bucurie și reculegere, dar și o ocazie de a retrăi, prin cântec, atmosfera satului românesc și valorile credinței și tradiției.

Recitalul va fi susținut de Adriana Irimieș, interpretă de muzică populară și pricesne, dar și manager al Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Prin activitatea sa artistică și managerială, aceasta contribuie constant la promovarea patrimoniului cultural și spiritual românesc, fiind implicată în numeroase proiecte dedicate valorificării tradițiilor și identității românești.

Evenimentul, găzduit de Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Barcelona, păstorită de părintele paroh Aurel Bunda, se dorește a fi o întâlnire de suflet pentru românii din diaspora, un prilej de apropiere de valorile credinței, ale neamului și ale satului românesc.