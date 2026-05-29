Rugăciune și solidaritate pentru persoanele afectate în urma incidentului provocat de prăbușirea unei drone în municipiul Galați

Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și solidaritate față de locuitorii municipiului Galați afectați de incidentul grav petrecut în urma prăbușirii unei drone, precum și față de persoanele rănite în urma acestui eveniment nefericit.

În aceste momente de încercare și neliniște, Patriarhia Română adresează un îndemn la rugăciune pentru toți cei afectați, pentru vindecarea celor răniți și pentru întărirea sufletească a familiilor și comunității locale.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor sfinţilor să ocrotească România de orice primejdie și să dăruiască pace, înțelepciune și speranță tuturor cetățenilor ei, precum și celor încredințați cu apărarea vieții și a siguranței semenilor.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Agerpres